藍白合喬不攏！若初選5、民調5 郭正亮斷言「這人」必勝出

2024總統大選距今還有2個多月，藍白合因喬不攏透過民主初選還是民調產出人選而陷入僵局。對此，前立委郭正亮表示：「如果今天初選5、民調5，當然是侯友宜勝出。」

郭正亮18日在網路節目《綠也掀桌》斷言，「我跟你保證，55跟64民眾黨連考慮都不考慮，如果今天民主初選5、民調5，當然是侯友宜勝出」。

郭正亮表示，台灣跟美國的民主初選不一樣，美國是所有政黨同一天初選，一州一州舉辦，有些州還會合在一起辦，所以時間很長，有很多討論的餘地。但台灣不是，現在剩下的時間不到一個月，而且要用立委73個選區同時舉行，所以勢必有很多個投票點離家裡很遠。

郭正亮指出，「例如台東我看你怎麼投票，所以遊覽車動員是必然的。這樣百分之百沒有中間選民出來投票，出來投的都是黨的核心選民，不然就是被動員來投的。」

他進一步說明，各黨想利用民調測中間選民的態度，而且現在討厭兩黨、自認中間選民的人更多，「我認為台北中間選民有40%，其他地方可能也有30%至35%，因為我們知道中間選民定勝負，所以希望在初選過程知道中間選民的意向，可是民主初選出來投的只有兩種人，核心選民，還有被動員來的。」

郭正亮最後斷言：「搞不好出來投的不到20萬票，因為是73個選區同時辦的，當然有可能（發生）。」

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