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賴清德能源政策比例惹議 專家：離岸風電較可靠

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民進黨總統參選人賴清德提出淨零轉型永續台灣的能源政策，拋出五個策略要在2050年達到淨零轉型目標。記者潘俊宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德提出淨零轉型永續台灣的能源政策，拋出五個策略要在2050年達到淨零轉型目標。記者潘俊宏／攝影

針對副總統賴清德19日喊出能源政策，能源專家劉毅受訪認同賴清德發展多元綠能的方向，但指出「氫能發電佔比要達到12%將是錯誤的方向」，應再思考製氫的能源來源、氫的用途等問題，因為氫能的用途主要是降低碳排，而非發電，政策更著眼於離岸風電才是。

曾任美商BridgeLux中國區市場總經理與資深顧問的熠飛綠能負責人劉毅也指出，氫能之所以備受討論，是因為再生能源發電有高峰期，氫能可將多餘的發電儲存起來。但台灣缺乏天然資源，根本無法拿出那麼多綠電去發展到12%的氫能。他呼籲，政策應先著眼於離岸風電，擴大綠電量能，如果有多餘的電力，再來考慮發展氫能，並提供給有實際需求的產業。

綠電寶貴不可能用氫發電

「如果2050年氫能發電佔比要達到12%，將是錯誤的方向，」劉毅表示，再生能源包括太陽能、風力發電、水力發電與地熱發電等，但這並不包含氫能，因為傳統通過熱裂解方式取得氫氣的方式，過程中一定會排放二氧化碳，並無助於減碳

他強調，如果要產生出不會排碳的「綠氫」，就只能靠電解水的方式，同時因為淨零碳排的需求，電解的能源也要來自於綠能，「先用綠能來電解水，後續產生氫氣，再用氫氣產生氫能，根本是多此一舉，其實只要直接用綠電就好。」

劉毅也強調，「台灣在全球淨零轉型的過程中，可能比其他國家都來得要困難，因為台灣沒有天然資源，」所以對台灣而言，再生能源的綠電非常寶貴，不可能再拿出這麼大比例的氫能拿去發電。

氫能另有用途

劉毅說，但氫能並非一無是處，討論氫能的重要性在於，大多數再生能源發電並不穩定，有高低峰的時段，所以就將高峰時段過剩的電力用來製造成氫氣，並作為燃料儲存，如美國、日本等國都有在其他國家投資光電氫能廠。

他更指出，加上「交通運輸」與「煉鋼廠」產業對氫氣有實際的需求，若能混合綠色氫能與天然氣進行發電，例如5%的混合比就可達到可觀的減碳效果。

「所以討論氫能的重點之一，在於用途如何分配，」劉毅強調，綠色氫能與天然氣混合發電雖然能減碳，但並非「零碳」。如果政府的訴求是零碳的話，最好著墨於遠岸的「浮動式離岸風力發電」，除了發電量大又是綠電外，多出來的電也可以用於製造氫氣，並提供給必要的產業使用。

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