郭台銘連署會過關嗎？ 10組正副總統被連署人聲量一次看

連前十大槍擊要犯都想選總統！

鴻海創辦人郭台銘先前宣布，連署已經突破門檻，他在12日再度喊話，連署還有22天，每一天都要奮力衝刺，更誓言「我郭台銘絕對是玩真的」。國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為， 10組人選中只有郭台銘連署會過關。他表示，郭台銘為了保險起見會多衝一些連署件數，以往公投連署總收件數都會打折，因為可能出現審核不過關的連署資料。



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，統計整理出10組正副總統被連署人聲量，除了郭台銘以外，你還認識誰？

image source：FB／中央選舉委員會

No.10 符音、謝祖鉉

符音為退休國小教師，與搭檔中山梅花黨副主席謝祖鉉，登記為第16任總統、副總統選舉被連署人。根據「符音、 謝祖鉉參選網路連署系統」指出，他們提出五大訴求，包含重振傳統文化與道德價值觀、婦女育兒保障、培養青年領袖、促進國家繁榮與資源均分以及保障各年齡層的需求。 謝祖鉉表示，「符音是人世間的一盞明燈，此一大能大德將建立一個世界的典範國度在中華民國這片大地上。」

No.9 陳玉美、古有彬

政治素人陳玉美與古有彬一同登記為第16任總統、副總統選舉被連署人。不少網友留言表示，「他們是誰？」、「錢太多」。中選會指出，直轄市、縣（市）選舉委員會將從9月19日起至11月2日止受理總統、副總統選舉被連署人提出連署書件。連署書件經各縣市選委會受理後，被連署人不得補件，亦不得撤回，連署人不得撤回連署，最終中選會將於11月14日前公告連署結果。

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No.8 林飛龍、賴美華

政治素人林飛龍與賴美華一同登記為第16任總統、副總統選舉被連署人。有網友表示，「這群人是誰」、「100萬可以讓全國媒體幫廣告，超便宜」。中選會表示，中華民國自由地區人民，於選舉公告日，年滿20歲者，得為連署人。連署人連署時，並應附本人之國民身分證影本。同一連署人，以連署一組被連署人為限，同時為二組以上之連署時，其連署均無效。

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No.7 陳永昌、邱一峰

2014年台北市長參選人陳永昌與曾代表一邊一國行動黨參與2020年台北市第五選舉區立委選舉的律師邱一峰，一同登記為第16任總統、副總統選舉被連署人。陳永昌過去曾多次辱罵政治人物，包含兩度罵謝長廷是假台灣人，也在2015年批評柯文哲英文表達不好等等。2014年台北市長選舉陳永昌僅拿下1908票，以得票率0.13%落選。他於公辦政見發表會時，語氣激動、雙手不時在空中比劃，引發當時不少網友熱議。

陳永昌臉書發文推銷自己，他指出，「進步台灣人，真獨派站出來連署，2024總統大選真獨派要戰勝建國」，對此，有網友留言，「台灣加油，你辛苦了，謝謝你為台灣的將來奮鬥」。

No.6 藍信祺、周克琦

前十大槍擊要犯藍信祺2024年他又捲土重來，攜手共和黨主席周克琦登記為第16任總統、副總統選舉被連署人。藍信祺曾威脅要炸總統府，有竊盜、偽造文書等前科，1981年他犯下台北市虎山雙屍命案，判刑20年定讞。出獄後，藍信祺於2012年、2016年和2020年三度試圖透過連署成為總統候選人，但因資格不符或未交連署書，最終都失敗無法參選。至於周克琦於2022年以舉辦餐會或發放走路工等方式助選，涉犯選罷法，2023年獲不起訴處分。

第四度宣布參選總統的藍信祺，臉書曬出身穿龍袍的照片，並發布「聖旨」，希望台灣人全部都來簽名連署讓他參選。對此，有網友表示，「錢真的太多不知道怎麼花」、「有錢就是任性」。

No.5 陳長宏、周玉珍

族群聯盟營運長陳長宏與搭檔周玉珍，登記為第16任總統、副總統選舉被連署人。陳長宏曾參與2022年台東市長選舉，拿下2千多票，以得票率2.12%敗選。當時他提出蘭嶼必須獨立、交通必須打造「無速限」高速公路、經濟方面打造台東超越聯合國、爭取台東舉辦奧運等超狂政見，引發不少網友討論。

陳長宏9月登記總統連署時於臉書開直播表示，「教大家怎麼選總統，一步一步教大家怎麼樣做總統，把總統訓練班的東西實踐一下。」該影片截至10月12日僅5個人按讚、1個分享。前台北市長參選人、蜂蜜檸檬哥吳蕚洋於臉書分享被連署人資料，他指出，「這些準候選人，真的沒有好好學習新的網路技術，想找都找不到他們的訊息。網路是最便宜的宣傳媒介，卻很少看到。」

No.4 陳美妃、巫超勝

陳美妃自稱是單親媽媽，獨自撫養3個孩子長大。她在2022年曾參選台中市長，以2萬多票、得票率1.72%落選，被沒收150萬保證金。當時她在選舉公報學經歷列出「多次校內作文比賽第一名」、「曾帶小孩到新加坡就讀幼稚園及小學」等，在網路引起熱烈討論。

陳美妃於2024年再以無黨籍參選人身分投入選舉，她在臉書說明本次參選的原因，自認政見比檯面上4位參選人更能照顧百姓，並提出每人每月普發3萬元現金政策。而陳美妃的副手，則是曾參選過台北市大同士林區立委的巫超勝。

有網友表示，「花100萬可以在歷史留名，參選總統很便宜的」、「她是有贍養費嗎？不然怎麼一堆錢揮霍？」；還有人認為，「她連署無法過關吧」、「志在參加」。

No.3 鄭自才、黃聖峰

曾參與四二四刺殺蔣經國案、台澎黨創黨主席鄭自才搭檔該黨法務長黃聖峰，投入正副總統連署行動。兩人表示，宣布參選也是打算向鴻海創辦人郭台銘叫陣，連署書總數目標超過郭台銘，也盼藉此連署能展現支持者的建國意志與認同。

台澎黨於2019年創立，以終止代管自決建國為主要思想，希望台灣、澎湖早日成為真正的主權獨立國家，並依國際法舉辦自決公投，讓台澎住民行使自決權建國。台澎黨2022年曾派出黃聖峰參加台北市長選舉，得票率0.02％，拿下256票。

針對台澎黨再度參與選舉，PTT有網友表示，「感謝貢獻國庫」、「跟老國民黨一樣稀少的老獨派」；還有人認為，「推制憲建國」、「有guts值得尊敬」。

No.2 許榮德、姚玉霜

正神名黨主席許榮德率領黨代表團，與副總統搭檔、佛光大學宗教學研究所長姚玉霜，9月13日前往中選會「搶頭香」登記，成為第一組登記連署2024總統大選的參選人。

據悉，正神名黨成立2年多，黨部位於宜蘭，目前有一位黨員擔任宜蘭縣議員。根據該黨政策綱領指出，在政治方面，該黨力求團結人民，扭轉政治僵局，終結政黨惡鬥，為人民生活謀福祉，為國家生存求發展。許榮德受訪時表示，自己有能力解除台灣戰爭的威脅，台灣不可以成為戰場，如果成為戰場將禍延子孫。他秉持不對外募款、謝絕捐款，不與財團掛勾、不受既得利益者操控。有PTT網友留言指出，「打廣告傳教的」；但也有人認為，「炮灰+1」、「國庫感謝他的捐贈」。

No.1 郭台銘、賴佩霞

獨立參選總統的鴻海創辦人郭台銘於9月14日宣布副手為資深藝人賴佩霞，創下我國選舉史上首次有藝人投入正副總統選舉的紀錄。然而賴佩霞宣布參選副總統當日，仍具有美國國籍。美國在台協會（AIT）指出，賴佩霞放棄美國籍需經過國務院裁決，該過程可能需要6個月時間。根據中選會規定，賴佩霞得在11月24日前放棄美國國籍，才能參選副總統，她能否順利登記參選，成為各界關注焦點。

郭台銘日前表示已達到連署門檻的30萬份，10月10日致詞時說「連署5、60萬份，現在已超過」，隨後受訪又表示「我沒有講過這個話」。對此，郭辦發言人黃士修澄清，那是指談判籌碼，至於實際連署數字，要再過一段時間後才會對外說明。國立東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，郭台銘有請公關公司幫忙連署，所以聲量遠高於其他人。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年8月10日至2023年10月10日，共兩個月。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『2024總統大選被連署人』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。





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