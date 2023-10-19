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賴談綠能政策 2050氫能要佔12%

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨總統候選人賴清德19日提出能源政策，未來氫能佔比要到12%。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
民進黨總統候選人賴清德19日提出能源政策，未來氫能佔比要到12%。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「要透過節能、發展地熱與氫能，讓台灣可以做無痛能源轉型！」民進黨總統參選人賴清德19日提出「淨零轉型」5大策略，並提出「淨零創新科技平台」、打造節能產業與打造「產業技術服務團隊」等措施，他還宣布，2050淨零碳排要有12%發電要用氫能。

多元綠能設法開源

賴清德表示，總統蔡英文上任後進行第一次能源轉型，採取「減煤、增氣、展綠與非核」策略，他未來要推動5大策略延續綠能轉型腳步，包括啟動二次轉型、推動數位與綠色產業雙軸、打造淨零綠生活、政府當轉型後盾與不遺落任何人的公正轉型。

「台灣要發展多元綠能！」賴清德說，蔡總統任內主要是聚焦太陽能與風力，未來則要強化地熱發電、氫能、海洋能與生質能的發展，其中氫能的佔比更要在2050年達到9到12%，未來也會強化氫能在工業製程、交通載具的應用。還要打造節能產業（ESCO）與成立「能源技術服務中心」，開源同時也要節流。

協助中小企業淨零

他舉電動機車Gogoro為例，Gogoro換電站中有一半電量可供台電調度，因此開發民間儲能服務很重要，還要繼續打造區域電網；綠生活方面，除了提倡低碳飲食、建構低碳運輸網絡外，也要與國際組成「氣候變遷互助聯盟」，賴清德強調，未來還會成立「產業技術服務團隊」，協助中小企業淨零與數位轉型。

賴清德強調，轉型不能遺落任何人，因此未來會透過就業、投資法規的調整，完善淨零轉型的爭議處理機制。民進黨立委洪申翰則補充說，節能並非要公司很艱困的用電，而是政府透過政策誘因，鼓勵企業轉型，因此節能愈多，政府支持會愈。

非核是依法行政

被問到外界還是擔心民進黨能源政策中不包括核能，且對於天然氣過於依賴，賴清德回應說，蔡總統提「非核家園」不是意識形態，是核三電廠2號機組依法要在2025年除役，因此推動能源轉型是依法行政與順應國際潮流。

他強調，核四已經經過公投不能重啟，發展核能需要考慮核廢料、安全與民意等問題。

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2024選舉 2024總統選舉 賴清德 非核家園

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