綠：藍白談得有點僵 但謹慎看待
藍白合前景不明，民進黨昨天中常會再度討論相關因應措施。據轉述，民進黨秘書長許立明表示，「別人的家務事我們不太評論。不過我們注意到一點，他們談得有點僵」，但民進黨必須以最謹慎、最艱困的狀況，來看待藍白合後續發展。
民進黨總統參選人賴清德昨晚至新北市三峽祖師廟、廣行宮參香，他表示，中國飛機、船艦常到台海侵擾，但中國現在經濟有進步，是因為有約兩百萬台胞在中國協助發展經濟，二、三十年來台灣在中國投資約二五○○億美元，但台灣投資中國這麼多錢，中國也沒有感謝；發生災害時台灣援助，中國也沒有對台灣比較好，還不斷為難台灣。
賴清德說，未來當上總統要持續爭取和平，第二要努力發展台灣經濟，第三要與美國、日韓、北約、歐盟等民主國家一起，團結才有力量。
昨天是郭台銘七十四歲生日，他出席郭氏宗親總會餐會時笑容滿面，並許下生日願望：「二○二四年是Good timing，希望中華民國同胞們能做出正確選擇，為台灣重新再出發。」
外界關注「郭柯合」動態，郭台銘也意有所指表示，他曾說過馬上就會撥雲見日，「我覺得今天的天氣不錯，我的心情也不錯。」民眾黨總統參選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊昨天也生日，郭台銘還特地到黃珊珊臉書留言祝她生日快樂；柯文哲一早更送了祝壽花籃，慶賀郭「生日快樂，心想事成」，再度引發聯想。
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