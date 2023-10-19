冷眼集／藍白「兵凶戰危」 主帥出馬化解？
上周六藍白首次會登場，看似平和，但連日來，侯柯陣營都堅持自己所提方案，發言愈來愈嗆。兩邊「開撕」，外界解讀藍白合瀕臨破局。國民黨主席朱立倫昨天喊話侯柯是舊識，應坐下來好好協調，就看主帥能否化解「兵凶戰危」的局面。
藍白雙方對於產生人選方式分歧，近日接連過招。但在昨天之前，兩邊雖各提出修正方案，也僅是針對原先的「開放式民主初選」及「全民調」再作修正，雙方猶如平行線，仍無交集。
侯辦昨天上午率先拋出民調與初選併行的折衷方案，並表示所占比例無論是五五、六四、七三，都可以談。此方案雖仍保留「民主初選」，但也納入「民調」，至少已部分參採柯營建議，可謂遞出橄欖枝。
只是，柯營隨後回應，雖一方面強調「我們沒有破局啊」，還是用最大的善意跟彈性，希望可繼續往下談。但對侯營所提折衷方案，則大潑冷水，直稱跟比例沒關係，而是「可信度有問題，時效性也無法達成」，且不會因為初選方案變成百分之五十，時間就可以節省一半、可信度就會增加一倍。這盆冷水，也逼得侯辦再回應時，說出「民眾黨必須為藍白無法合作負責」的重話。
其實，不僅柯辦回應讓侯辦難以接受，柯文哲日前批評侯友宜，「我讓給你選，你也不會贏」，聽在國民黨及侯辦、支持者耳裡，也極為刺耳。
以政黨性質言，藍白雙方本就差異甚大，除支持者的組成結構不同，理念亦需磨合折衝，勿忘柯文哲昔稱自己是「墨綠」。雙方談合作迄今，對方案的堅持南轅北轍，且氣氛凶險，也就不難理解。但就政治現實言，藍白合確是最有可能「下架民進黨」，倘藍白合最終不幸破局，雙方皆不想成為被民意責難的那方。就看兩邊能否體察民意，相忍為「合」了。
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