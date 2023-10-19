朱立倫：藍白合一定要成 為大局我全忍

「藍白合」陷入僵局。國民黨主席朱立倫昨天表示，他會和民眾黨主席柯文哲持續溝通，兩位總統參選人侯友宜和柯文哲是舊識，也應坐下來好好協調，就最後的組成團隊方式，訂出一個全民可接受的折衷方案；不管過程壓力有多大，他都要承擔，「什麼我都必須要忍，這是為了大局」。

朱立倫昨在國民黨中常會指出，國民黨最重要的理念，是要置個別政黨的權位利益於度外，以台灣人民的安全福祉為己念；國民黨和親民黨曾透過政黨協商，在二○○四年達成政黨聯盟，現在藍白合要努力往這個目標前進，這不是淘汰賽，而是大家如何團結組成團隊。

朱立倫表示，這個過程會很辛苦，大家會有不同的想法，但是一定要完成，他指示秘書長黃健庭責成各縣市黨部，十一月初不管是民調或民主初選、或什麼樣的折衷方案，國民黨都要先準備好。國民黨也呼籲，各方應避免以「放話代替對話」。

侯柯昨均受邀出席第廿一屆遠見高峰會，兩人行程錯開。侯友宜首先表態，反對一國兩制、堅持民主自由、反對台獨。他說，民進黨總統參選人賴清德是務實台獨工作者，而柯文哲至今未見其明確表達支持台獨或反對台獨，這是他跟另兩位總統參選人不一樣的地方。

侯友宜：切豬肉要讓別人一點

談到藍白合議題，侯說，他跟柯文哲滿熟，跟柯文哲的溝通不會有障礙，也尊重柯的想法。話鋒一轉，侯說他爸賣豬肉，常講切豬肉要切大塊，斤兩要讓給別人一點，不要切得剛剛好，要切多一點給別人，這樣人家才會來買。侯認為，利他才會讓國家更好，利他也是利己，人生是用這個方式看待，給別人機會，就是給大家機會，給國家機會。

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柯文哲：合作要能夠贏才有用

柯文哲則表示，「take it easy（放輕鬆）」，侯友宜太緊張了，輕鬆一點就好了，不要滿腦子都在想總統合作，其實還有政策、理念與立委的合作。他認為，應先決定戰略，再決定戰術，最後再決定戰鬥；現在要團結一切可以團結的力量，國民黨只是在弄一套比賽規則，想辦法要贏過柯文哲，但是大家要誠實地面對問題，到底要怎麼樣組織團隊才會贏，「合作要能夠贏才有用，如果合作不能贏，有什麼用」。

國民黨昨也修正通過不分區立委提名辦法，預計十一月八日人選名單出爐、十一月十一日開會行使同意權。由於適逢藍白合關鍵時期，中常會也通過，必要時，提名作業同意授權主席決定延後一周辦理。朱立倫說，不分區名單一定要有亮點，絕無酬庸，也沒有任何政治交換與利益勾結。

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