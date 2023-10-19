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直球對決！賴清德陽明交大講座回覆學生辛辣提問一文了解　

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
民進黨總統參選人賴清德。中央社
民進黨總統參選人賴清德。中央社

image source：FB／賴清德

文／陳宣懿

副總統、民進黨總統參選人賴清德（16）日以「打造創新繁榮的台灣」為題於陽明交大演講，他提到未來要蓋13萬戶社會住宅。對此，有學生提問時吐槽「記得你過去的市長任內也並未完成、落成任何一戶社宅」，並詢問具體方案與時程等。賴清德回應，未來將以多元方式來做，不只政府提供場地，私人興建房屋也可加入等，「例如私立學校退場，可用來做社會住宅。」

賴清德近兩日探索概念　現「有力人士、侯友宜、學生吐槽」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/10/14～2023/10/16）統計調查，近兩日賴清德的探索概念 ，出現「有力人士、侯友宜、截直取彎」，還有「學生吐槽」。賴清德稱台中市政府把中捷藍線改到「有力人士」附近，對此，國民黨總統參選人侯友宜反嗆，「卡中捷藍線的『有力人士』就是民進黨，賴清德別再造謠傷害台中人」。此外，國民黨酸前台中市長林佳龍將中捷路線「截直取彎」，轟行政院遲遲不核定導致延宕。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

賴清德與學生暢談國政　六大問題包含「碳費、私大補助」

Q1.歐盟將課徵碳關稅，台灣的徵碳費政策與歐盟不同該怎麼進行？

A1.賴清德說，立法院已通過氣候變遷因應法，增訂徵收碳費，目前看來國際接受徵收碳費方式。

Q2.怎麼解決台灣媒體亂象議題？

A2.賴清德表示，媒體是民主憲政國家的第4權，負責監督政府，政府應充分尊重，重要的是媒體需要自律，才是根本之道。

Q3.有學生認為經營不善的私立大學會因為學費補助普發政策得救，長遠來看學子無法從文憑獲得價值，因此提議以教學評鑑為是否補助私立大學學費的標準，而非補助所有私立大學。

A3.賴清德說，公、私立大學的教育成本相差不大，主要是公立大學有政府補助，學費較便宜，未來學費補助是直接給學生，並不是給學校，經營不善的學校還是會面臨政府的管理。

Q4.全面執政下，平均地權條例似乎改革速度與人民期待有落差，選舉前才會開綠燈？

A4.賴清德表示，政府有推行實價登錄2.0、囤房稅2.0等政策，並非平常沒做。

Q5.如何擺脫台灣是「行人地獄」臭名？

A5.賴清德說，民眾今年8月發起還路於民遊行，他也有連署，希望2030年人行車禍意外死亡人數可減少，甚至2050年達到人行0死亡，政府責無旁貸，要徹底改革。

Q6.社會住宅12萬戶的目標何時達成？

A6.賴清德說，大家可注意明年5月20日前，總統蔡英文任內興建、完成發包的是否有達到12萬戶，未來會用更多元方式推動，讓社會住宅8年再增加13萬戶。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月14日至2023年10月16日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴清德』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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