朱立倫怕韓國瑜選贏了搶功？黃暐瀚：關鍵在是否「收入麾下」

中廣集團董事長趙少康17日在政論節目《少康戰情室》分析朱、韓之間「副主席一說」內幕，他質疑為何朱立倫為此生氣，認為若是讓韓國瑜出來選不分區立委獲第一名，韓粉歸隊，到時赫赫選戰戰功不都是由朱立倫接收嗎？他實在無法理解朱的生氣原因。

趙少康爆出朱、韓之間「副主席一說」的內幕，表示韓國瑜原本要出面反駁朱立倫，表示自己不是為了求官，但被旁人以「大局為重」勸阻，趙少康還說，「當初這個建議(由韓當副主席)讓朱立倫很生氣，我們所想的都希望國民黨選得好，選得好最大的功勞，當然都是朱立倫，立委能夠多上幾席，這光環到時候也是朱立倫，他幹嘛排斥這個、排斥那個呢？我就真的想不懂」。

趙少康在節目中喊話朱立倫，認為所有人做的事都是希望能助長國民黨選情，「最後光榮的結果都是你朱立倫所接收的，幹嘛怕這怕那、擋這擋那呢？」。且若是國民黨選得好，黨內論的是戰功，更難動搖黨主席之位。

黃暐瀚則回應，若是韓國瑜真的親自講自己要輔選然後要當副主席，「當場來了一位猛將」，朱立倫恐怕就是當天宣布了，何必「等到三個月之後再面試」，但這真的不好說，關鍵在於有沒有「收入麾下」，若是贏了就怕大家都以為是韓國瑜的功勞，輸了朱可能就得請辭黨主席。

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