2024藍白合「郎有情女無意」？ 沈富雄揭殘酷現況

2024總統大選進入倒數階段，登記日迫在眉睫。針對「藍白合」一事，民眾黨堅持以「民調」決勝負，國民黨則堅持「民主初選」，目前雙方毫無共識。對此，前立委沈富雄直言藍白合的現況就是「郎有情，女無意」，更指出在柯文哲的心中，根本就沒有藍白合。

沈富雄17日在政論節目《少康戰情室》中表示，國民黨近來的戰略是「一錯再錯」，強調要在3天內開藍白合二次會，「好像非進洞房不可」，容易讓外界感到「你在（國民黨）急什麼」，是不是因為你很需要民眾黨？直言藍白合現況就是「郎有情，女無意」。

沈富雄直言，民眾黨總統參選人柯文哲只要好整以暇，「這樣誰會贏？當然是急的人輸」。沈富雄更奉勸國民黨，切勿因此著急就開口講難聽話，否則恐弄到藍白合破局，強調還是要「勸和不勸離」。

沈富雄也認為，柯文哲的心中沒有藍白合，只有藍白淘汰賽，而淘汰賽的方法就是全民調，根據全民調的結果，就是輸的退選，所以如果柯文哲贏了，他也不要侯友宜，如果柯文哲輸了就徹底退選，不陪侯友宜。沈富雄表示，柯文哲唯一的目的是讓民眾黨壯大，壯大的營養來自國民黨，「無論如何都沒有讓國民黨拿回政權的道理，也沒有道理成全國民黨所謂的侯柯配」。

針對藍白合，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨(17)主動發布會議規畫建議方案，並提出「開放式民主初選」相關規畫，包括投票公告可在十月底前達成協議並對外公告；投票時間為十一月四至五日，投票時間一天或兩天，會中皆可討論。侯友宜表示，會釋出最大的善意、包容，盡最大努力，持續溝通，大家一起共同面對面商討。

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