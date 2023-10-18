賴清德：台灣的供電狀況 會愈來愈穩定

民進黨總統參選人賴清德昨天出席「台灣美國商會」午餐會，並以英文發表演說，主題是「台美共好」。對於能源議題，他細數蔡英文總統任內新建大型機組容量，並發展綠能，「會確保產業及民生供電的穩定」。

賴清德昨天以台美貿易、能源轉型、醫療體系、生醫產業、區域和平穩定等內容，分享觀點與想法。他表示，美國商會在二○二三年的調查報告顯示，有百分之八十八的會員預計未來繼續在台灣維持或擴大投資，他要感謝大家對台灣的信心。

賴清德說，在蔡總統執政任內，新建大型機組容量，過去七年核定六座電廠、十八部機組，合計一七○一萬瓩。放眼未來台灣的用電需求，每年約新增一百萬瓩，到二○三○年約新增七百萬瓩。而再生能源除外，台灣大型機組預計將增加九一○萬瓩，未來台灣供電狀況會愈來愈穩定。賴清德也指出，未來會持續發展多元綠能，在確保供電穩定的前提之下，推動台灣的淨零轉型。

談及兩岸關係，賴清德強調，他會在蔡總統「四個堅持」基礎下，繼續推動「民主和平四大支柱」，也提到「台美關係已經達到史上最好」。

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