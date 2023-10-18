賴清德喊蓋13萬戶社宅 侯友宜轟都在騙

國民黨總統參選人侯友宜、黨主席朱立倫及無黨籍苗栗縣長鍾東錦等人昨在苗栗同台，喊出在野團結，將釋出最大善意、做最大的努力與包容，唯一目標是政黨輪替、下架民進黨。侯友宜也吐槽民進黨總統參選人賴清德社宅政見亂開支票，被大學生指出賴在台南市長任內一戶社宅都沒蓋，「別騙了」。

侯友宜昨先到新竹縣黨部與基層幹部、社團座談，縣長楊文科和同黨鄉鎮長、議員民代均到場力挺，侯友宜再次說明六項客家政策，強調他若當選，半年內成立特偵組，一年內徹底調查光電、疫苗採購、缺蛋等弊案，還人民公道。

侯友宜表示，這次選舉攸關國家安全、人民生命，他上次到新竹城隍廟拜廟時，有一對父子衝過來握住他的手，父親非常激動地說：「侯友宜你要選上，這是我唯一的兒子，就把他交給你了，我不要讓我兒子上戰場。」侯認為這是所有家庭心聲，也要大家「不要忘了以色列和哈瑪斯的戰爭」。

侯友宜也提到，交通部坦言陸客團今年不會達標，陸客百萬目標形同跳票。侯認為台灣原本就是觀光立國，民進黨執政卻讓觀光產業變「慘」業，沒有帶動觀光客到台灣，「民進黨做不到，換我侯友宜來做」。

侯友宜下午到義民廟等宮廟參香，隨後至苗栗市舉行「台灣再出發」團結誓師大會，鍾東錦及縣議會議長李文斌、苗栗縣前縣長劉政鴻、立委參選人邱鎮軍、陳超明等人都場，也湧進爆滿的支持群眾。鍾東錦承諾，他一定會幫忙國民黨在苗栗負起責任，好好喚起團結。

賴清德前天演講宣稱將興建十三萬戶社宅，侯友宜說，賴清德都在騙，遭大學生吐槽在台南市長任內，社宅一戶都沒蓋、亂開支票；民進黨國會過半，但很多法案什麼都沒做，選舉到了才開支票、沒有兌現，都只是在騙選票，「民進黨應該下台」。

侯友宜說，賴清德還說要扮演兩岸和平使者，他嚇了一大跳，也最不能接受，懷疑有沒有聽錯，因為賴公然說自己是務實的台獨工作者，高舉「台獨萬歲」，一到選舉就變了，如此為選票沒有誠信，會不會騙完選票，選後又改過來，造成兩岸瀕臨戰爭更加險峻？

【記者丘采薇、李成蔭／連線報導】國民黨總統參選人侯友宜昨批民進黨總統參選人賴清德的社會住宅政見，是到了選舉才開支票，賴清德競辦發言人陳世凱表示，侯友宜不斷吹噓自己在新北的社宅數量，卻不敢提新北市從二○二一年至今，已經有近兩年的時間，社宅興辦量是零戶。

新北市城鄉局則反嗆陳世凱「錯誤論述」，目前已經興辦一萬一○八六戶，其中三七三七戶已完工，三蘆及新泰地區也有共三二○○戶在先期規畫，並持續擴增境內社宅存量長期規畫；社宅數不應淪口水戰，好好推動社宅政策才是民眾所需。

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