聽新聞
test
0:00 / 0:00

幫郭台銘連署涉賄 竹縣新埔鎮代主席收押

聯合報／ 記者黃羿馨巫鴻瑋鄭媁／連線報導
新竹縣新埔鎮代表會主席王增基涉嫌以每人400元代價，幫鴻海創辦人郭台銘連署遭收押。圖／取自王增基臉書
新竹縣新埔鎮代表會主席王增基涉嫌以每人400元代價，幫鴻海創辦人郭台銘連署遭收押。圖／取自王增基臉書

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基涉嫌以每人四百元獎金，給為鴻海創辦人郭台銘連署的民眾，檢警掌握相關情資，前天前往王增基住處及加油站搜索，當場查獲現金、連署書等證物，訊後依違反總統副總統選舉罷免法送辦。新竹地檢署認為王增基涉嫌重大，昨天向法院聲押禁見獲准，這也是今年全台首例連署涉賄案。

郭台銘辦公室發言人黃士修回應表示，違法就該舉報，郭辦已一再重申，連署不可有對價關係。

王增基為新埔鎮代表會主席，也是北新加油站有限公司總經理；地方人士指出，王增基支持郭台銘，有意願協助連署，近日王在加油站辦活動，並對前來幫忙郭台銘連署的民眾提供每人四百元「獎金」，目前已經收到近五百份連署書。

竹檢掌握情資，前天搜索王增基住處及加油站，當場查獲現金、連署書等證物，訊後依法送辦。據了解，王增基並不否認犯罪事實，遭竹檢向法院聲請羈押禁見獲准，王的兒子也因幫忙父親發錢連署，訊後以十萬元交保。

新竹縣選委會表示，未遇過這樣案件，由於王增基還在偵查階段，連署書是否具效力，還要再釐清，今開會討論。

郭台銘辦公室日前呼籲支持者守法，重申連署「三不、三要」原則：「三不」是絕對不能有金錢對價關係、不能有不當利益、不能偽造個資；「三要」原則是要遵守總統副總統選舉罷免法、要正確填寫連署資料、要慎防詐騙或有心人士竊取個資。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 連署書 個資 黃士修 選委會

延伸閱讀

王增基涉嫌幫郭台銘「買」近500份連署書 是否具效力選委會這樣說

憲改原地踏步 郭台銘拋總統選舉改兩輪投票絕對多數制

幫郭台銘連署就給400元…新埔鎮代表會主席遭收押 郭辦回應

獨／幫郭台銘連署就給400元 新埔代表會主席王增基遭收押

相關新聞

民調、初選硬碰硬 藍白合瀕破局

藍白合瀕臨破局？目前洽談合作卡關的國民黨總統參選人侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲，兩陣營昨天各自進一步提出「開放式民主初...

冷眼集／談判非各自放話 藍白莫忘初衷

藍白合第二次會前會因「共推最強候選人」方式歧異而延遲，如今已經從意見不同，升高到互相叫陣，甚至惡言相向的地步，藍白合漸從...

侯辦公布初選規畫 盼達折衷方案

針對藍白合，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨天主動發布會議規畫建議方案，並提出「開放式民主初選」相關規畫，包括投票公告...

柯辦提2民調辦法 題目將納入郭

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室昨天提出全民調執行辦法，分為Ａ、Ｂ兩版民調初選方式，並表示是分別參考國民黨與民進黨的二○...

王增基涉嫌幫郭台銘「買」近500份連署書 是否具效力選委會這樣說

新竹縣新埔鎮代表會主席王增基涉嫌提供400元「獎金」，給予幫忙鴻海創辦人郭台銘連署的民眾，並收到近500份連署書。關於「...

談及兩岸關係 賴清德：繼續推動「民主和平四大支柱」

賴清德副總統今（17）日出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）午餐會，以「台美共好，Stronger Tog...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。