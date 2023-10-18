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柯辦提2民調辦法 題目將納入郭台銘

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
柯侯方案比較 製表／鄭媁
柯侯方案比較 製表／鄭媁

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室昨天提出全民調執行辦法，分為Ａ、Ｂ兩版民調初選方式，並表示是分別參考國民黨與民進黨的二○二○年總統初選。

柯文哲競辦總幹事黃珊珊表示，黨內初選都是比較絕對值，不會討論誤差範圍，科學有時候很殘酷，但是應該願賭服輸。

黃珊珊提出「在野整合全民調執行辦法」，總共分為Ａ、Ｂ兩案，民調題目也納入鴻海集團創辦人郭台銘。黃珊珊表示，柯文哲曾說過，「郭台銘是藍白合重要角色」，既然郭台銘正在努力連署爭取民眾認同，在野整合當然不分彼此，必須考慮郭台銘。

Ａ方案是對比、互比民意支持度各百分之五十，贏者勝出；Ｂ方案是全部採對比式民調，其中一人民調贏過賴清德，由該位贏得初選；其餘情況，由民意支持度絕對值度最高者勝出。若出現兩位候選人民意支持度絕對值平手，則以兩人與賴清德差距決定勝負，贏較多或輸較少者勝出。

柯辦的全民調方式，分為Ａ、Ｂ兩案，分別參考二○二○年國民黨及民進黨的總統初選方式，民調公司數量五家，樣本數為每家三千份，合計一萬五千份，依據內政部最新人口資料，就戶籍地、性別、年齡及教育程度進行多重反覆加權，抽樣比例則採全手機，或者市話與手機各半。

值得注意的是，Ａ、Ｂ兩案都暫不公布民調執行單位及日期，明定知情者、民調公司皆須簽署保密協議，若有違協議視為無效。

柯文哲競辦主任周榆修昨接受廣播專訪時則說，選舉都有攻防，民進黨總統參選人賴清德陣營也在看；柯文哲陣營的想法是透過投票說服民眾，在野陣營要贏過賴清德，「可是我怎麼感覺，國民黨只是想把柯文哲幹掉而已」。

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