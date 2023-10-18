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侯辦公布初選規畫 盼達折衷方案

聯合報／ 記者張睿廷黃羿馨巫鴻瑋徐如宜／連線報導
柯侯方案比較 製表／鄭媁
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針對藍白合，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨天主動發布會議規畫建議方案，並提出「開放式民主初選」相關規畫，包括投票公告可在十月底前達成協議並對外公告；投票時間為十一月四至五日，投票時間一天或兩天，會中皆可討論。

侯辦昨提出的會議規畫建議方案，共有三項主要方向：首先是會談時間，期望愈快愈好，今天或明天皆可配合；第二為會議代表，建議第一次會談原班人馬；第三項是討論如何整合雙方政黨輪替方案，侯方已提出「開放式民主初選」，也尊重對方所提民調初選方案，雙方可在會中進行討論，期望能達成「折衷方案」。

侯辦說明，「開放式民主初選」規畫包括多項內容，進行方式可由符合選舉投票資格的民眾投票展現民意，實施方式為廿二縣市、七十三區域立委選區設立投票所，參加投票民眾不分黨派，只要親簽「政黨輪替」理念認同卡就可參加投票，不需造冊，採實名制，驗身分證，以此過濾對手政黨支持者灌票，避免造成偏差，這是最真實與最直接檢驗民意的方法。

侯辦指出，投票公告可在十月底前達成協議並對外公告；至於投票地點，侯方可提供現有民眾服務社設置投票所或雙方共同另尋地點設置，費用共同分攤，如果民眾黨有意見，可於會談中討論。

侯辦表示，投票時間會中皆可討論，投票雙方各推派選監人員及志工。經費部分則為費用各半；建議防弊措施包括準備電腦系統，防止重複投票、禁止遊覽車載運投票。

對於藍白合進度，侯友宜表示，會釋出最大的善意、包容，盡最大努力，持續溝通，大家一起共同面對面商討。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 藍白合 實名制

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