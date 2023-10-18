2024選戰／藍白合熱話題！柯文哲、侯友宜聲量纏鬥搶冠軍

image source：FB／賴清德、侯友宜、柯文哲、郭台銘

文／陳宣懿

藍白合即將破局？週末侯、柯幕僚2對2閉門會議後，民眾黨總統參選人柯文哲回絕國民黨「民主初選」提議，對此，國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰表示，若柯文哲對國民黨方案不滿，應該消除各自的疑慮，而非說翻臉就翻臉，藍白合似乎陷入僵局。

2024最新總統參選人聲量表現揭曉，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/10/09～2023/10/15）統計調查，近一週所有總統參選人中，聲量最高的是柯文哲，總計28萬6,135筆。聲量最高點出現在10月15日，共6萬6,870筆聲量。當天柯文哲認為，國民黨「開放式民主初選」的方式不好，批評「民主初選」代表性不足、準備時間倉促，堅持以「全民調」方式合作。

柯文哲脫口「讓給侯友宜也不會上」 網友熱議「別合了」

總統參選人總聲量第二名是侯友宜，聲量最高點出現在10月15日，共4萬9,334筆。柯文哲不滿國民黨初選方案，脫口「讓給侯友宜也不會上」，講完這句話後，柯文哲似乎也有些尷尬，補充說「外科醫師講話就是很直接」。「讓給侯友宜也不會上」的說法引發網友熱議，有網友表示，「侯衝了！別合了」、「看看柯的態度，只要不聽我的，就談不下去」；還有人認為，「今天看到賴清德笑得特別燦爛」。

賴清德批盧秀燕「中捷進度落後凶手」受矚 網友關注郭台銘談經濟

總統參選人總聲量第三名是賴清德，聲量最高點出現在10月14日，共2萬9,235筆。賴清德批盧秀燕，「更改中捷藍線到有利人士家附近」。對此，侯友宜發文回擊，如今台中捷運藍線計畫卡在中央，卡中捷藍線的「有力人士」就是民進黨，請賴清德別再造謠傷害台中人。總統參選人總聲量第四名是郭台銘，聲量最高點出現在10月14日，共1萬8,428筆。郭台銘示警經濟海嘯的灰犀牛「正朝我們奔來」，有網友在貼文下方留言表示，「台灣經濟要繁榮，就要靠郭董了」、「郭董讓台灣改變看見希望！加油郭董」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年10月09日至2023年10月15日。

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