藍白合卡關 沈富雄曝柯文哲「虛晃一招」：想當老大

2024大選倒數不到100天，藍白整合卻因「開放式民主初選」陷入僵局。前立委沈富雄先前就直言「藍白合機率非常低」，16日又表示，民眾黨總統參選人柯文哲想要的是「藍白合淘汰賽」，因為他心目中的打算也是做老大。

沈富雄昨（16）日於廣播節目《POP大國民》表示，「藍白合本來無一物，何來破局之有？」，他說柯文哲要的是藍白淘汰賽，「(民調)贏的人做正的，輸的人退選。所以如果柯文哲贏，他不要侯友宜，如果他輸了，不陪侯友宜，不管正副，他就是贏了、輸了，就是不跟藍的搭成一對。」

沈富雄進一步解釋，「因為柯文哲的心目中的打算也是想做老大，所以才有淘汰賽。」沈解讀柯文哲不要侯友宜的原因，可能覺得柯侯配不見得贏，「如果搭了，順你的意，結果輸了，會很難看。」

沈富雄認為，柯文哲知道自己選不上，所以不要藍白合，但有件事情永遠沒忘掉，那就是他要走關鍵少數，「他就是在賭國民黨、民進黨其中一黨恐怕不會過半。」

沈富雄猜測柯文哲心中的盤算，「如果有人不過半，需要他去湊，出牌是賴清德的可能性比較高，不會是侯友宜」，並斷言是民進黨找柯文哲湊半數的可能性較大，那個時候柯文哲就湊過去了。

沈富雄指出，柯文哲本來就不想要藍白合，是因為藍、白兩陣營的支持者有期待，希望兩人出現在同一張選票，才見招拆招，順應選民的期待。如果民進黨需要5票才會過半，柯文哲會靠過去，屆時他馬上要處理的就是立法院院長的選舉。「那5票值一個副院長吧，今天我在這裡講得很清楚，副院長就是黃珊珊，這可能性不小，所以藍白合是他虛晃一招，誤導大家。」

而針對藍白合仍未達成共識，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（17）日拋出會議規畫建議方案，希望由原班人馬盡快會談，討論出雙方可接受的折衷方案。

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