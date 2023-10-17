聽新聞
test
0:00 / 0:00

侯：避戰 絕對是總統責任 賴校園演講 學生犀利提問

聯合報／ 記者曾增勳朱冠諭郭政芬黃羿馨鄭媁／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人侯友宜。記者劉學聖／攝影

民進黨總統參選人賴清德近日主張兩岸和平，國民黨總統參選人侯友宜昨說，「賴清德是沒有誠信的政治人物，不要為了選舉騙選票」。侯還感慨提及以色列和哈瑪斯戰爭，兩岸若引發戰爭，世世代代都變仇人，當總統的人一定要兩岸和平，避戰絕對是總統的責任，「我一定會做到」。

民進黨總統參選人賴清德昨到陽明交通大學演講，學生提問：民進黨完全執政下，但部分法案遲未通過，要如何說服人民繼續支持執政？賴清德回應，每位立委來自不同選區，有不同信念和看法，不見得很快就凝聚共識、落實執行；另外，政府都有在推政策遏止炒作房價，並不是平時未進行，到了選舉才做。

鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修昨表示，預估在十月最後一周向中選會繳交連署書；團隊正在研擬及討論形式，將在適當時機公布連署份數進度。

2024選舉 2024總統選舉 民進黨 賴清德 國民黨 侯友宜

延伸閱讀

賴清德稱中捷被喬 侯友宜痛罵別再造謠

鄭文燦提別拿中捷吵選舉 侯友宜競辦：做賊喊抓賊

賴清德演講喊「未來蓋13萬社宅」 學生吐嘈：您市長任內沒落成任何1戶

影／完全執政法案卻遲未通過？賴清德：立委難快速凝聚共識

相關新聞

侯辦喊話：盼3天內藍白二會

藍白合會談陷入僵局，雙方持續隔空過招。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室昨晚表示，他們的方案比民眾黨總統參選人柯文哲競辦方...

影／侯友宜28日高雄大造勢 韓國瑜錄影動員相挺

「一支穿雲箭，千軍萬馬來相見」，國民黨總統參選人侯友宜10月28日晚間6點將在高雄鳳山舉辦高雄首場團結造勢晚會，前高雄市...

新聞幕後／認知不同 藍白仍互探底線

藍白合會談目前觸礁中。侯友宜陣營昨晚主動拋出希望在未來三天內能盡快進行第二次會面，協調出「折衷方案」，不宜再拖。柯文哲陣營雖表示，只要國民黨提出可行的方案，就有再談的可能。但雙方認知的「可行方案」不同，也讓藍白二會持續卡關。

侯：避戰 絕對是總統責任 賴校園演講 學生犀利提問

民進黨總統參選人賴清德近日主張兩岸和平，國民黨總統參選人侯友宜昨說，「賴清德是沒有誠信的政治人物，不要為了選舉騙選票」。...

盼盡快協調折衷方案！侯友宜競辦提3天內舉辦藍白二會 柯文哲競辦回應了

有關藍白陣營二次會面暫緩，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今天表示，希望在未來3天內能盡快進行第2次會面，民眾黨總統參選...

喊初選投票不需事先造冊 侯友宜競辦：以選黨主席經驗克服問題

民眾黨質疑國民黨提的初選投票難以執行。侯友宜競選辦公室今天說，初選投票不需事先造冊，以過去國民黨辦過黨內黨主席選舉經驗，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。