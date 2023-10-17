侯：避戰 絕對是總統責任 賴校園演講 學生犀利提問

民進黨總統參選人賴清德近日主張兩岸和平，國民黨總統參選人侯友宜昨說，「賴清德是沒有誠信的政治人物，不要為了選舉騙選票」。侯還感慨提及以色列和哈瑪斯戰爭，兩岸若引發戰爭，世世代代都變仇人，當總統的人一定要兩岸和平，避戰絕對是總統的責任，「我一定會做到」。

民進黨總統參選人賴清德昨到陽明交通大學演講，學生提問：民進黨完全執政下，但部分法案遲未通過，要如何說服人民繼續支持執政？賴清德回應，每位立委來自不同選區，有不同信念和看法，不見得很快就凝聚共識、落實執行；另外，政府都有在推政策遏止炒作房價，並不是平時未進行，到了選舉才做。

鴻海創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修昨表示，預估在十月最後一周向中選會繳交連署書；團隊正在研擬及討論形式，將在適當時機公布連署份數進度。

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