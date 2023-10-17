新聞幕後／認知不同 藍白仍互探底線
藍白合會談目前觸礁中。侯友宜陣營昨晚主動拋出希望在未來三天內能盡快進行第二次會面，協調出「折衷方案」，不宜再拖。柯文哲陣營雖表示，只要國民黨提出可行的方案，就有再談的可能。但雙方認知的「可行方案」不同，也讓藍白二會持續卡關。
藍白幕僚會後，連兩天隔空喊話。民眾黨堅持採用全民調，希望透過聲量優勢，確保民調順利過關；民眾黨總統參選人柯文哲連續兩天沒有行程，持續透過幕僚，對侯營叫牌。
藍白在上周六分別端出產生在野最強候選人方式，各自陣營對民調及開放式民主初選都有不同疑慮。侯辦為展現誠意，昨晚正式回函，針對柯辦指的三大問題逐一說明，並希望三天盡快進行二會；由於柯辦堅持先進行雙方幕僚作業，再來討論下一場會談，讓侯辦碰了軟釘子。
相對於侯辦再出招，柯辦也自有底線。柯文哲核心幕僚表示，只要國民黨提出可行的方案，藍白陣營就有再談的可能，「有的話再約時間」，原則上還是會派出柯競選總幹事黃珊珊、柯辦主任周榆修，進行二對二幕僚對談。
侯陣營目標是第二次會議，並一再重申願以開放態度坐下來溝通。侯方昨天也主動「釋疑」，指開放式民主投票仍有許多方式討論，並非全部都要聽他們的。侯辦姿態放低，正是為讓民眾黨安心，希望能坐下來談。
目前雙方都未多談「備案」，還在互探底線。以柯營為例，柯文哲前天連跑四場行程，昨天跟今天都沒有公開行程，除了將與美國在台協會（AIT）主席羅森柏格私下會面，另一方面則在等待替代方案；柯辦發言人陳智菡昨天公開受訪，今天則派出辦公室主任周榆修接受廣播專訪，持續透過幕僚向藍營喊話。
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