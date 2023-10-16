藍白合協商觸礁 柯郭配有譜？ 學者：可邊緣化國民黨

藍白合持續觸礁，民眾黨總統候選人柯文哲15日透露「郭台銘一個人相對好談，國民黨不知誰是代表」。對柯郭配的優點，除了財力之外，學者曲兆祥也指出，柯文哲缺乏陸軍實力，其實難以跟國民黨談合作，可考慮結合郭對付國民黨。郭台銘競辦發言人黃士修受訪也說，郭董能成為柯文哲陸軍、空軍的助力。

柯郭配 增聲勢

針對柯文哲「鴻海創辦人郭台銘是一個人相對好談」，是否意味著要拉攏柯郭台銘，台灣教授協會會長陳俐甫認同表示，柯文哲現在就是要拉攏郭台銘要脅國民黨，現在還能說「已經與國民黨談過，但談不攏才跟郭合作」，藉此邊緣化國民黨。

他分析說，藍白合存在著選票結構的衝突，所以根本不可能成。但如果柯文哲能讓郭台銘當副手的話，對柯的聲勢會增色不少，因為幾次民調都顯示，郭台銘拉最多的票是柯文哲，都拉到5%到8%，是重要的影響因素。

台師大政治系教授曲兆祥指出，若藍、白與郭各自選到底，剩下3個月就成了球賽的「垃圾時間」，但若三方整合成功，在選舉上就是與民進黨強力競爭，因此藍白合才獲得那麼多社會關注。

他強調，雖然很多人對國民黨的印象不好，但「百足之蟲、死而不僵」，國民黨在地方的能量非常大，動員的話連民進黨都不見得能佔到便宜，因此柯文哲的策略其實是要結合第三名（郭台銘）對付國民黨，尤其民眾黨幾乎沒有陸軍，在區域立委也難與國民黨合作。

郭董補足民眾黨陸軍

黃士修受訪時表示，柯郭幕僚之間保持相當良好的聯絡，兩人也是長年的朋友，私底下更是會「互虧」的關係。他進一步分析，柯文哲與郭台銘合作有三大好處：

第一，郭董能夠幫柯文哲拉抬聲勢，達到空軍極大化的功能，爭取更多不分區立委；第二，郭台銘有超過三百個連署站點，未來都能夠轉型為類黨部的組織，補足民眾黨最缺乏的地方勢力；第三，郭和柯的理念本來就高度一致，支持者重合度也高，合作能真正發揮一加一大於二的效果。

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