快訊

紅遍中日！日本名曲歌王谷村新司病逝

棒球、壘球確定重返2028年奧運 還新增「這四個」新項目

賴清德陽交大演講 大學生辛辣提問：完全執政下法案卻遲未通過？

藍白合協商觸礁 柯郭配有譜？ 學者：可邊緣化國民黨

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
郭台銘競辦發言人黃士修說，民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘有很大的合作空間。圖／聯合報系資料照片
郭台銘競辦發言人黃士修說，民眾黨總統參選人柯文哲與鴻海創辦人郭台銘有很大的合作空間。圖／聯合報系資料照片

藍白合持續觸礁，民眾黨總統候選人柯文哲15日透露「郭台銘一個人相對好談，國民黨不知誰是代表」。對柯郭配的優點，除了財力之外，學者曲兆祥也指出，柯文哲缺乏陸軍實力，其實難以跟國民黨談合作，可考慮結合郭對付國民黨。郭台銘競辦發言人黃士修受訪也說，郭董能成為柯文哲陸軍、空軍的助力。

柯郭配 增聲勢

針對柯文哲「鴻海創辦人郭台銘是一個人相對好談」，是否意味著要拉攏柯郭台銘，台灣教授協會會長陳俐甫認同表示，柯文哲現在就是要拉攏郭台銘要脅國民黨，現在還能說「已經與國民黨談過，但談不攏才跟郭合作」，藉此邊緣化國民黨。

他分析說，藍白合存在著選票結構的衝突，所以根本不可能成。但如果柯文哲能讓郭台銘當副手的話，對柯的聲勢會增色不少，因為幾次民調都顯示，郭台銘拉最多的票是柯文哲，都拉到5%到8%，是重要的影響因素。

台師大政治系教授曲兆祥指出，若藍、白與郭各自選到底，剩下3個月就成了球賽的「垃圾時間」，但若三方整合成功，在選舉上就是與民進黨強力競爭，因此藍白合才獲得那麼多社會關注。

他強調，雖然很多人對國民黨的印象不好，但「百足之蟲、死而不僵」，國民黨在地方的能量非常大，動員的話連民進黨都不見得能佔到便宜，因此柯文哲的策略其實是要結合第三名（郭台銘）對付國民黨，尤其民眾黨幾乎沒有陸軍，在區域立委也難與國民黨合作。

郭董補足民眾黨陸軍

黃士修受訪時表示，柯郭幕僚之間保持相當良好的聯絡，兩人也是長年的朋友，私底下更是會「互虧」的關係。他進一步分析，柯文哲與郭台銘合作有三大好處：

第一，郭董能夠幫柯文哲拉抬聲勢，達到空軍極大化的功能，爭取更多不分區立委；第二，郭台銘有超過三百個連署站點，未來都能夠轉型為類黨部的組織，補足民眾黨最缺乏的地方勢力；第三，郭和柯的理念本來就高度一致，支持者重合度也高，合作能真正發揮一加一大於二的效果。

【更多精采內容，詳見

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 侯友宜 黃士修 民眾黨 國民黨 藍白合

延伸閱讀

郭台銘辦公室：若民主初選投票數低於郭連署人數 「侯友宜是否退選？」

藍白合夢一場？ 學者：選票難轉移

藍辦民主初選 黃士修：投票若不足連署數 侯是否退選？

招手郭台銘？柯美蘭不忍了：藍白合不來「快找別人合」

相關新聞

在野大聯盟水到渠成？他爆藍營地方派系積極促「柯郭整合」

前立委邱毅今天在網路節目「觀點芹爆戰」中透露，包括北部廖萬隆、南部林義守、地方派系等藍營人士，已積極促成民眾黨總統參選人...

藍白合整合方式無共識 民眾黨基層建議：找郭台銘就有贏的機會

藍白合因民眾黨提民調、國民黨主張初選投票，雙方對如何整合無共識。民眾黨台中市黨部主委江和樹下午表示，不必再和國民黨談了，...

獲全場熱烈掌聲！大學生問「如何點評自己和3對手」 賴清德反應曝光

副總統、民進黨總統參選人賴清德今天下午前往陽明交大演講，並接受學生提問，有學生提媒體亂象嚴重該如何解決？也有學生要賴清德...

賴清德演講 大學生辛辣提問：完全執政下法案卻遲未通過？

副總統、民進黨總統參選人賴清德今天下午晚間前往陽明交大演講，並接受學生提問，在場學生提問在民進黨完全執政下，部分法案遲未...

藍白合陷入瓶頸 二次會恐破局？侯友宜喊「包容」說話了

藍白合沒有進度，侯友宜競辦執行長金溥聰認為柯文哲屢屢嗆聲，外界憂心「藍白合」會議將再流會，記者問侯友宜是否覺得柯文哲無談...

AIT主席羅森柏格在桃園見賴清德 賴：慎防對岸訊息戰影響大選

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）今年第三度訪台，今天與民進黨總統參選人賴清德相約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。