藍白合夢一場？ 學者：選票難轉移

「柯、侯雙方的支持者難投給對方，且民眾黨需藉由總統選舉擴大版圖，藍白合很難成功！」針對藍白合可行性，台灣教授協會會長陳俐甫受訪時表示，民眾黨柯文哲為了個人聲量與政黨，一定會選到底，很難屈居副手。彰師大教授劉兆隆則說，淺綠支持者很難接受柯與藍合；師大教授曲兆祥亦說，雙方都不可能當彼此的副手。

藍白合14、15日兩日的談判放話引起各界討論，國民黨主張開放初選，但民眾黨希望以民調決勝負，談不攏下讓民眾黨總統參選人柯文哲15日直批國民黨方案不可行，但國民黨由侯辦執行長金溥聰回應，都可以再談，反而是柯文哲翻臉不談令人錯愕，雙方談判因此陷入僵局。

藍難接受柯當正

對此，陳俐甫受訪時說，柯文哲如果要跟國民黨合作的話，無論是正或副，他的票都可以保住，因為民眾黨的支持者本來就是為了支持柯文哲，只要柯在哪裡票就在哪裡。可是如果是「柯做正、侯做副」的情況，國民黨的支持者很難含淚投給柯文哲。

陳俐甫說，因為柯曾自稱深綠、更是在台北市長選舉兩次打倒國民黨提名人的仇敵，這個觀念很難轉變，而且柯文哲也常以批評國民黨為樂。所以他認為，藍白合要變壯大，唯一的可能就只能是侯柯配，因為柯侯配的話，國民黨的票就會流失。

柯淺綠粉難接受藍

彰師大公共事務與公民教育系副教授劉兆隆強調，柯文哲的選票基礎在於傳統綠營支持者，卻是對綠營不滿的民眾，這也從兩次台北市長選舉看出來。但如果到了最後柯文哲與侯友宜結合在一起，無論柯文哲是正或副，這一群不滿意現在執政黨執政成果的傳統綠軍，能否認同柯文哲向藍營靠攏，值得討論。

他提到，「1+1是不是大於2」才是柯文哲真正的危機，因為目前民調看不出來這樣的趨勢。劉兆隆分析，以為柯文哲只想圖總統大位的話，可能會太過簡單，他參選到底，還可能考慮立委席次、壯大政黨等因素，政黨輪替並非柯文哲主要目的下，他也不會輕易與國民黨合作。

藍白被迫演合作戲碼

師大政研所教授曲兆祥則指出，侯柯配或柯侯配都不可能，因為如果柯文哲為正，國民黨推舉的副手絕對不會是侯友宜；反之亦然，如果談到最後侯為正，他也可以幾乎保證副手不會是柯。曲兆祥強調，雙方都會保留協商的彈性，這一點從他們的發言就可以聽出「貓膩」。

陳俐甫則認為，綜合以上因素，之前就認為藍白合不會成功，但為什麼要雙方繼續推動藍白合？因為大批藍、白的支持者面對選舉非常焦慮，如果沒有擺出願意協調的模樣，就是歷史的罪人，也是推倒民進黨的阻礙，所以大家都必須配合這場戲的演出。

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