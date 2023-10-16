藍白合卡住 侯辦呼籲柯營快坐下來談才有機會

藍白合暫無進展，備受外界關注。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人黃子哲今受訪表示，絕大多數民眾還是希望在野整合，政黨輪替，雙方都該心平氣和，好好溝通，討論一個都能接受、妥協的方案，只要坐下來談，一切都有機會。

民眾黨總統參選人柯文哲的妹妹柯美蘭說，如果跟國民黨合不來，可以考慮跟鴻海創辦人郭台銘合作。黃子哲表示，過去有個英國政治責學說過，所有美德、謹慎的行動都建立在妥協之上，絕大多數民意殷殷期盼在野力量整合，政黨輪替，下架民進黨，所以侯方仍會用最大善意與誠意看待此事，盼還有機會與民眾黨坐下來談。

也有人認為，國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰昨拿民眾黨總統參選人競選總幹事黃珊珊選台北市長時的民調出來討論，過於針對。黃子哲說，外界有許多評論，都會尊重，但目前沒看到完全破局狀況，柯文哲也說可拿具體方案再來談，維持彼此的誠意與善意，相信還是有機會。

黃子哲表示，他們提出的民主制度其來有自，國外都有相似狀況，民眾黨提出疑義與困難，但都還不到完全不能克服的狀況，如果大家達成共識，克服困難會容易許多，目前還是提出一個雙方都能接受、妥協的方式最重要。

至於若民眾黨不接受民主初選的話，侯陣營是否會研擬其他備案？黃子哲表示，侯方目前先提出的是民主初選方案，但這也是為什麼他們一再強調，希望民眾黨一起坐下來談，因為必須要談了，才知道有什麼結果，如果沒坐下來談，先拒人於千里之外，便無法進一步達成妥協，還是希望藍白陣營能坐下來談。

另外，柯文哲日前嗆侯陣營「就算讓他選也選不上」。黃子哲說，在談判過程中，雙方難免有不同意見，這也是為什麼要坐下來談的原因，在過程中，如果能更心平氣和，創造良好氛圍，雙方談論合作將更有機會往前走。

黃子哲最後說，談藍白合時，雙方幕僚就持續互動、溝通，雙方都在尋找最好的方式執行，如有進一步消息，會向大家報告。

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