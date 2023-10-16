藍白僵局 金溥聰：誠懇盼繼續談

國民黨前天提出由「開放式民主初選」決定藍白二○二四總統候選人，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室昨天表示，開放式民主初選有「代表性不足」、「名冊建置」與「準備時間倉促」三大問題，「期請貴黨貴辦提出其他可行替代方案，再確認後續會議期程。」

侯辦：柯辦原本答應明天二會

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭昨天下午舉行記者會回應柯營。金溥聰表示，民眾黨原本答應明天舉行第二場會議，侯辦也回覆可以，甚至表示「今天或明天就可以談」。金表示，迫切且誠懇地希望大家繼續坐下來談，如果對方案不滿意，雙方應試著消除歧見，「你不試怎麼有機會？」「而不是你不照我的方式就不談，這是不對的，而且，昨天（指上周六）不是談得很好嗎？」

金溥聰：今天談有把握來得及

媒體提問，是否再與民眾黨約時間？金溥聰表示，只要民眾黨提出任何時間、地點，都會全力配合，希望大家趕快坐下來消除歧見，達到整合成功的結局。至於民眾黨認為國民黨的「開放式民主初選」準備時間倉促，金溥聰掛保證，「如果今天談，有把握來得及」，但如果一直拖下去，「我就沒有把握了」。

柯文哲昨天表示，藍白合目標是「整合在野力量，找出最強組合候選人」，但看來國民黨的目標只是展現地方組織實力；他質疑金溥聰故意提很難執行的方案，若不是學識都已忘掉，就是別有用心。

金溥聰則說，柯陣營是在空中打筆戰，他希望採取像前天那樣充分交換意見的方式，也持非常開放與願意溝通態度；他要鄭重表示，「請柯主席不要以己心，度他人之腹」。金溥聰指出，柯營三點聲明是把方向帶到國民黨在政黨鬥爭，他誠心誠意呼籲柯文哲靜下心來，不要講情緒性的話，雙方應該思考結盟、整合，而非「淘汰賽」的方式看待藍白合。

媒體詢問，是否認為柯文哲是藍白合破壞者？金溥聰說，他不願意用這麼強烈字眼，「絕無此意」，而是柯文哲對於國民黨的信任度不夠；他希望雙方整合，盡量在最快時間內達成共識，讓政黨輪替。

柯辦：侯辦方案實為封閉選舉

主張用民調產生候選人的柯競辦說，台灣不乏技術成熟、有信譽的民調單位，只須將執行方法、規則制定清楚，即可迅速辦理，「不用比賽基層動員能力，亦無須處理投票資格認定或後續勾稽等衍生問題」。柯競辦指出，開放式民主初選看似由民眾投票、展現直接民意，實際上為封閉式選舉，民眾黨與柯文哲競選辦公室難以認同開放式民主初選能夠具有代表性與可信度，反而可能出現被動員的區區幾萬人，決定上千萬人意願的情境。

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