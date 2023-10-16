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侯友宜批賴：卡中捷的就是民進黨

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均游明煌／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜（圖中）與同黨立委參選人黃健豪（圖右），走訪一中街拜票掃街，品嚐一中人的共同回憶「福州包」。記者劉柏均／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（圖中）與同黨立委參選人黃健豪（圖右），走訪一中街拜票掃街，品嚐一中人的共同回憶「福州包」。記者劉柏均／攝影

台中捷運藍線再成選戰焦點。民進黨總統參選人賴清德前天在台中造勢時說，市長盧秀燕將中捷藍線改到「有力人士」住家附近。國民黨總統參選人侯友宜昨也火力全開，反嗆「卡藍線的就是民進黨」，還要賴「不要再以謊言進行政治攻擊」，為了選舉，到底要傷害台中人到什麼時候？

根據各種民調，台中市民最在意的重大建設，捷運藍線居第一，但從前市長胡志強、林佳龍到盧秀燕，行政院尚未通過捷運藍線的綜合規畫。侯友宜昨在臉書批賴清德公然扯謊，指台中市府把路線改到「有力人士」附近，但事實上，中捷藍線在胡志強市長任內，原規畫筆直台灣大道線到台中港，所經之處是沙鹿人口集中的節點，但林佳龍上任後，竟然「捨直取彎」，不僅經費暴增，也未與台鐵沙鹿車站共構規畫；因此，盧秀燕市長上任後，在專業評估及廣大民意的綜合考量下，調整回胡市長規畫路線，不僅更公平、更省成本，捷運服務範圍也更大。

侯友宜還直接點名賴清德，如今台中捷運藍線計畫卡在中央，身為副總統的賴清德，不但沒督促中央政府發揮行政效率儘速通過，甚至還以政治語言抹黑地方政府，「請問全中華民國，有誰比大權在握的民進黨還有力？」民進黨完全執政，沒有過不了的案子，只有不想過的案子，「卡住中捷藍線的有力人士，就是民進黨。」

侯友宜問賴清德和民進黨，是不是還要把中捷藍線拖個五年十年？民眾不在乎藍綠，只在乎政府能不能有效率，既然賴清德不想做、不願意做，就讓侯友宜來做，「我承諾，上任後立刻啟動中捷藍線核定，絕不拖延市民期盼。」

國民黨台中立委參選人廖偉翔指出，藍線延宕多年的真凶正是林佳龍，林擅改路線，使站點位在交通不便的稻田，還沒有與沙鹿火車站銜接，機廠設計甚至還不可行；接手的盧秀燕只好幫忙收拾爛攤子，無奈中央「卡盧」遲不過審，也不見民進黨立委督促中央。

至於基隆捷運，侯友宜昨表示，基捷路線經過新北市汐止區，新北市願意扛起責任，趕快把基隆捷運沿線規畫好的路線蓋好，「讓基隆人能大發財」。

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