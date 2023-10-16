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藍白合若成 綠營：面臨組織、年輕票壓力
藍白首場會談落幕後，雙方陣營持續隔空喊話，是否有第二場會談不得而知。民進黨昨天重申「沒有評論，最大的對手是自己，民進黨嚴陣以待各種可能，持續提出最好的政策爭取人民認同」。民進黨總統參選人賴清德競選辦公室沒有另外回應。
行政院前院長蘇貞昌昨在天母三玉宮參拜並拉抬立委吳思瑤選情，隨後舉行「護國四年」新書簽書會。媒體問他如何看待「藍白合」？蘇沒有回應，面帶微笑往前走，隨後致詞時拜託鄉親支持賴清德，延續蔡英文總統路線。
「藍白合」若談成，賴清德將面臨「一對一」選戰。民進黨選舉幹部指出，日前賴清德競選總幹事潘孟安特別召開倒數百日的選戰會議，主要就是面對「藍白合」研擬各種因應措施，賴清德非常關注「藍白合」發展，民進黨內部也不敢掉以輕心。
民進黨選舉幹部也說，藍白各有優勢，國民黨總統參選人侯友宜背後是國民黨綿密的傳統組織，能拿到的基本盤不會少，民眾黨總統參選人柯文哲的基本盤是年輕人，若是「藍白合」談成功，民進黨將會面臨雙重壓力，近日將密切觀察各項動態發展，不敢鬆懈。
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