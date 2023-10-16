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新聞眼／雙方談出火藥味 支持者焦慮

聯合報／ 本報記者鄭媁

藍白合對產生最強人選方式未有共識，在野整合進入僵局。一如外界預期，民眾黨以千字文回絕國民黨拋出的開放式民主初選，總統參選人柯文哲更直接開嗆「讓給你選也不會上」；國民黨總統參選人侯友宜競辦執行長金溥聰也難掩火氣批柯「說翻臉就翻臉」。雙方已見火藥味，支持者也焦慮，藍白合這齣戲還能唱下去？

上周六的會前會，雙方光是在討論人選產生機制就花費不少時間，柯競辦總幹事黃珊珊事前引用論語「君子和而不同，小人同而不和」，似已預言民眾黨「手機對比式民調」的主張將是鐵板一塊。但金溥聰一路主導的侯競辦也不示弱，拋出「民主初選」奇招，反將白營一軍。

雙方在整合之路最關鍵的核心概念即已南轅北轍，柯文哲昨天忍不住開罵金溥聰故意提出很難執行的方法，沒打算合作。金溥聰則是幾度出口「不是你不照我的方式就不談」、「昨天還好好的，今天只對一點不滿就推翻」，已經可見火氣。

侯陣營方面，從黨主席朱立倫定調堆疊善意、到金溥聰下令「不打柯」、在幕僚首會中的慎重，足見國民黨持續放低姿態、展現誠意；但民眾黨不滿遭突襲，柯文哲昨丟下「國民黨的方式不好，想好再來通知」，已讓金溥聰也直呼「我昨天回家心情很好，此時心頭又來一塊大石頭，就是柯市長給我加上去的」，搖頭大嘆柯就說變就變，無言以對，也讓外界難得看見「金小刀」的忍功。

藍白都怕最後在野聯盟破局，要承擔導致政黨輪替失敗的罵名。但就怕，萬一雙方都「不忍了」，藍白合要怎麼談下去？

2024選舉 2024總統選舉 國民黨 藍白合 柯文哲 民眾黨 侯友宜 金溥聰 黃珊珊

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