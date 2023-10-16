金溥聰：柯也說過有很多假民調

藍白合會談，兩陣營針鋒相對，國民黨總統參選人侯友宜昨天表示，開放式民主初選已在民主國家行之有年，美國、法國、南韓都有這樣一個以科學、民主直接訴諸民意的初選方式，所以才會如此提案。國民黨主席朱立倫表示，藍白有許多大同，也有一些小異，大家要溝通、討論才會形成最後共識。

「昨天不是談得很好嗎？怎麼今天說翻臉就翻臉？」侯友宜競選辦公室執行長金溥聰說，民眾黨如果對侯陣營方案不滿，可以坐下來談，「不是你不照我的方式就不談」；在野聯盟必須把可能干擾選出最強候選人的因素排除，「政治理念認同卡」就是要過濾掉存心來干擾的人，也就是避免綠營灌票。

金溥聰表示，侯友宜陣營對於全民調的質疑就是在於民調的效度是否能真正測到目標，至於民調的科學效度與信度問題，他很樂意公開和民眾黨主席柯討論，「從過去經驗來看，全民調經常出現很大誤差」，柯文哲過去也多次親口說過，有很多假民調、策略性民調，甚至說「民調可以用買的」，顯見對於全民調，連柯文哲自己都有不同看法。

金溥聰指出，下架民進黨的訴求並非消滅民進黨，而是讓政黨輪替，但柯文哲似乎刻意導向國民黨在搞台灣對立；柯先前接受專訪時也提到下架民進黨的目標，「相信柯文哲講這句話也不是說要消滅民進黨，所以不用刻意扭曲我們的原意」。

針對柯文哲嗆侯「不然我讓給你選，你也不會上。」金溥聰回應，侯方還是採取包容，用柯文哲競辦幹事長黃珊珊說的「君子和而不同，小人同而不和」，所謂的合就是要承認彼此的獨特性，兩個政黨本就不同，需要磨合、整合，才能以最快時間達成目標。

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