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柯文哲：藍營只想展現地方實力

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨出席「2023阿北全新創作」讀者見面會。記者許正宏／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲（中）昨出席「2023阿北全新創作」讀者見面會。記者許正宏／攝影

藍白合會談卡關，民眾黨總統參選人柯文哲說，國民黨只是想要展現地方組織的實力，如果用他們的方法，不能找出最強的在野候選人，侯競辦執行長金溥聰故意提出很難執行的民主初選，「我看他也沒有打算要合作」。

媒體追問，是否代表藍白第二次會面破局？柯文哲說，「我們主張這樣，你們主張那樣，我們認為你們方法不好，你們有沒有替代方案，想好之後通知我們再來談。」

對於金溥聰質疑民眾黨所提全民調，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡受訪表示，金溥聰一再否定民調的信度與效度，「這對（鴻海集團創辦人）郭台銘董事長公平嗎？」金是民調專家，一定明白任何民調都是透過「隨機抽樣」，避免有意識過濾母體而造成取樣失衡與誤差，方能盡可能反映真實民意，金強調距離投票三個月的民調不一定準，但初選的投票也不可能等於未來民意。

陳智菡表示，金溥聰似乎也無法回答如何快速建立名冊、保護民眾資安與相關權益等重要問題；昨天針對柯文哲進行人身攻擊、情緒性用語連發，一面又說釋放最大善意、希望盡速再談，顯得心口不一。

柯文哲昨出席「二○二三阿北全新創作讀者見面會」台北場，會前受訪表示，民眾黨的目標是整合在野力量、找出最強組合的候選人，不過國民黨只是想要展現地方組織的實力；用國民黨的方法，不能找出最強的在野候選人。另外，在七十三個區域立委選區各設一個投開票所，恐怕只會取樣到投票所附近的人，出現取樣偏差，每村里都設的成本又太高，一看就知道很難執行。

柯文哲表示，民眾黨的政黨理念、競選主軸是「聯合政府、團結台灣」，反對用「下架民進黨」當作口號，做不好就政黨輪替，不希望台灣陷入兩極鬥爭。

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