「藍白合」邁出第一步 柯文哲：務實作法勝率最高

「藍白合」會談昨邁出第一步，總統參選人國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲各有行程，且柯主張「柯侯配」，又說要先辯論再做民調，外界質疑雙方是否只是走過場。侯回應，大家用最大善意、包容、體諒，所有議題不設限，一起團結齊心齊力，「我們就好好做好溝通協調，一起向前走。」

至於柯文哲放話要當正的，讓國民黨當副手，也要把鴻海創辦人郭台銘拉進來，侯友宜認為，大家既然要合作，他也尊重柯文哲不同聲音，用理性務實包容態度看待對方。

柯文哲昨赴台中參加新書「台灣筆記」讀者見面會，被問及藍白合的勝利方程式？柯文哲說，要思考如何以聯合政府作為選戰主軸、完成政黨輪替，採取理性、務實、科學的態度和作法勝率最高。

對於柯文哲說「在野唯一勝選就是他當正的」，國民黨秘書長黃健庭認為，多數民意期待下架腐敗無能的民進黨，針對這個目標，任何造成分裂、對立都要拋棄，才能促成這次藍白合作。柯文哲對此表示，如果會造成失敗，更應拋棄。

至於鴻海創辦人郭台銘向柯文哲招手，柯文哲說，郭董是個人才，以他的資歷、能力，對台灣未來的發展是很重要的人，團結一切可團結力量是選舉目標。

民進黨總統參選人賴清德昨在台中提出「決戰中台灣」，柯文哲表示，從過去的數據來看，台中和彰化一向是選舉的「搖擺州」，「贏中台灣，選舉就贏了」。

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