聽新聞
test
0:00 / 0:00

「藍白合」邁出第一步 柯文哲：務實作法勝率最高

聯合報／ 記者林佳彣趙容萱／連線報導
台灣民眾黨主席柯文哲昨到彰化縣戶外開講，談他的國家理念和民進黨貪汙。記者簡慧珍／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲昨到彰化縣戶外開講，談他的國家理念和民進黨貪汙。記者簡慧珍／攝影

藍白合」會談昨邁出第一步，總統參選人國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲各有行程，且柯主張「柯侯配」，又說要先辯論再做民調，外界質疑雙方是否只是走過場。侯回應，大家用最大善意、包容、體諒，所有議題不設限，一起團結齊心齊力，「我們就好好做好溝通協調，一起向前走。」 

至於柯文哲放話要當正的，讓國民黨當副手，也要把鴻海創辦人郭台銘拉進來，侯友宜認為，大家既然要合作，他也尊重柯文哲不同聲音，用理性務實包容態度看待對方。 

柯文哲昨赴台中參加新書「台灣筆記」讀者見面會，被問及藍白合的勝利方程式？柯文哲說，要思考如何以聯合政府作為選戰主軸、完成政黨輪替，採取理性、務實、科學的態度和作法勝率最高。

對於柯文哲說「在野唯一勝選就是他當正的」，國民黨秘書長黃健庭認為，多數民意期待下架腐敗無能的民進黨，針對這個目標，任何造成分裂、對立都要拋棄，才能促成這次藍白合作。柯文哲對此表示，如果會造成失敗，更應拋棄。

至於鴻海創辦人郭台銘向柯文哲招手，柯文哲說，郭董是個人才，以他的資歷、能力，對台灣未來的發展是很重要的人，團結一切可團結力量是選舉目標。

民進黨總統參選人賴清德昨在台中提出「決戰中台灣」，柯文哲表示，從過去的數據來看，台中和彰化一向是選舉的「搖擺州」，「贏中台灣，選舉就贏了」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 藍白合

延伸閱讀

柯文哲彰化開講再批貪汙讓台灣退步 賴清德「裝可愛」

影／浩天宮大庄媽回鑾 柯文哲接駕盼明年「這身分」來廟

談藍白合 柯文哲妻子陳佩琪稱「要做先生最好的支持」

藍白整合受關注 陳佩琪：一定支持先生柯文哲

相關新聞

藍白首會！藍提開放式民主初選 產生候選人方式未達共識

藍白合會前會昨登場，歷經三個半小時閉門會議，雙方在政策理念取得部分共識，但最關鍵的產生在野最強候選人方式上，民眾黨主張對比式民調，國民黨則拋出開放式民主初選，雙方各持保留態度，未達成共識；藍白是否還有二會，今天中午前將揭曉。

力解深藍誤會！分享2故事讚侯友宜 韓國瑜：把對我的愛轉到侯身上

國民黨總統參選人侯友宜首場萬人造勢今晚於新北板橋體育館舉行，高雄市前市長韓國瑜向在場支持者呼籲，請把對他的愛轉移到侯友宜...

藍無預警提初選 柯辦措手不及

藍白合會前會昨天登場，雙方有備而來，最大攻防焦點在「產生在野最強參選人的方式」，民眾黨總統參選人柯文哲競辦一如預期主張全...

王金平喊話郭台銘：該歸隊了

國民黨總統參選人侯友宜昨天在新北市板橋舉辦第一場萬人大型造勢晚會。立法院前院長王金平站台助講時公開向鴻海創辦人郭台銘喊話...

侯友宜：開大門走大路 一起完成政黨輪替

國民黨總統參選人侯友宜昨晚在新北市板橋舉辦首場大型造勢晚會。由於外界皆關心昨天下午登場的藍白合會前會，侯友宜說，他已經提...

新聞眼／候選人產生方式 侯把難題丟回給柯

藍白合議題討論許久，柯文哲、侯友宜陣營昨天終於進行幕僚會前會，過程看似平和融洽，檯面下卻暗藏政治算計，各自主張對自己有利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。