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侯友宜：開大門走大路 一起完成政黨輪替

聯合報／ 記者張睿廷屈彥辰／新北報導
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨晚在新北市板橋舉辦總統暨立委新北市競選總部成立造勢大會，前總統馬英九（左二）、黨主席朱立倫（左一）、高雄市前市長韓國瑜（右一）等同台輔選侯友宜。記者潘俊宏／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（中）昨晚在新北市板橋舉辦總統暨立委新北市競選總部成立造勢大會，前總統馬英九（左二）、黨主席朱立倫（左一）、高雄市前市長韓國瑜（右一）等同台輔選侯友宜。記者潘俊宏／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨晚在新北市板橋舉辦首場大型造勢晚會。由於外界皆關心昨天下午登場的藍白合會前會，侯友宜說，他已經提出在國外行之有年的民主初選提案來與民眾黨談合作，希望開大門、走大路，一起完成政黨輪替。

該場造勢活動包括前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜、前副總統蕭萬長、立法院前院長長王金平、國民黨前黨主席洪秀柱及多名立委參選人都到場力挺。

侯友宜進場時，民眾不斷搶著與侯握手，光進場就花了近十分鐘，將現場氣氛炒最高點。

侯友宜說，他最近到廟口、菜市場、農漁會，聽到許多人民關心的事情，自己都提出來當政見，像是巴氏量表、老人基金、企業替員工加薪抵稅等，這些都是民眾的心聲，今天民進黨不做，就讓他來做。至於外界關注的藍白合，侯友宜說，為下架民進黨，希望藍白站一起，他已用最大誠意去和民眾黨談藍白合作。

韓國瑜呼籲，請把對他的愛轉移到侯友宜身上，他到這裡來是「人來心也來」。二○二○總統大選前一個月，他與侯友宜會面，侯只跟他說「需要幫忙什麼，兄弟交代一聲」。在他被罷免高雄市長後，侯友宜第一個致電，表示若不嫌棄，有優秀的官員可以到新北市政府。韓更讚侯，不愛名，不愛利，只愛中華民國。

朱立倫表示，最近看到以巴戰爭，再看到烏俄戰爭，大家都知道和平最重要，為了兩岸和平，唯有國民黨重新執政，唯有國民黨能夠維護兩岸和平，讓社會安定，讓兩岸安全，要讓侯友宜當選。

前總統馬英九表示，他原本擔心侯友宜缺乏外交、國防跟兩岸的經驗，但侯日前訪美下了功夫，完全變了一個人，說的不統、不獨、不武以及「3D策略」，已經非常成熟，已有資格可以做好總統。

國民黨總統參選人侯友宜首場大型造勢昨晚於新北板橋體育館前登場，國民黨支持者擠滿廣場。記者屈彥辰／攝影
國民黨總統參選人侯友宜首場大型造勢昨晚於新北板橋體育館前登場，國民黨支持者擠滿廣場。記者屈彥辰／攝影

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 國民黨

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