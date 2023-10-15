侯友宜：開大門走大路 一起完成政黨輪替
國民黨總統參選人侯友宜昨晚在新北市板橋舉辦首場大型造勢晚會。由於外界皆關心昨天下午登場的藍白合會前會，侯友宜說，他已經提出在國外行之有年的民主初選提案來與民眾黨談合作，希望開大門、走大路，一起完成政黨輪替。
該場造勢活動包括前總統馬英九、高雄市前市長韓國瑜、前副總統蕭萬長、立法院前院長長王金平、國民黨前黨主席洪秀柱及多名立委參選人都到場力挺。
侯友宜進場時，民眾不斷搶著與侯握手，光進場就花了近十分鐘，將現場氣氛炒最高點。
侯友宜說，他最近到廟口、菜市場、農漁會，聽到許多人民關心的事情，自己都提出來當政見，像是巴氏量表、老人基金、企業替員工加薪抵稅等，這些都是民眾的心聲，今天民進黨不做，就讓他來做。至於外界關注的藍白合，侯友宜說，為下架民進黨，希望藍白站一起，他已用最大誠意去和民眾黨談藍白合作。
韓國瑜呼籲，請把對他的愛轉移到侯友宜身上，他到這裡來是「人來心也來」。二○二○總統大選前一個月，他與侯友宜會面，侯只跟他說「需要幫忙什麼，兄弟交代一聲」。在他被罷免高雄市長後，侯友宜第一個致電，表示若不嫌棄，有優秀的官員可以到新北市政府。韓更讚侯，不愛名，不愛利，只愛中華民國。
朱立倫表示，最近看到以巴戰爭，再看到烏俄戰爭，大家都知道和平最重要，為了兩岸和平，唯有國民黨重新執政，唯有國民黨能夠維護兩岸和平，讓社會安定，讓兩岸安全，要讓侯友宜當選。
前總統馬英九表示，他原本擔心侯友宜缺乏外交、國防跟兩岸的經驗，但侯日前訪美下了功夫，完全變了一個人，說的不統、不獨、不武以及「3D策略」，已經非常成熟，已有資格可以做好總統。
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