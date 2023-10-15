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藍無預警提初選 柯辦措手不及

聯合報／ 記者屈彥辰張睿廷林縉明鄭媁／台北報導
國民黨與民眾黨昨天就「藍白合」議題進行協商，據兩黨先前協調共識，在會議前後舉行共同記者會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰（左）、柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）主談。記者林俊良／攝影
國民黨與民眾黨昨天就「藍白合」議題進行協商，據兩黨先前協調共識，在會議前後舉行共同記者會，藍營派出侯友宜競辦執行長金溥聰（左）、柯文哲陣營派出競選總幹事黃珊珊（右）主談。記者林俊良／攝影

藍白合會前會昨天登場，雙方有備而來，最大攻防焦點在「產生在野最強參選人的方式」，民眾黨總統參選人柯文哲競辦一如預期主張全民調，國民黨總統參選人侯友宜競辦在毫無預警下拋出對案，主張採開放式民主初選，雖然柯辦措手不及，但仍立刻提出質疑，雙方頻頻過招。

知情人士透露，首先從如何產生最強參選人開始談。柯辦如預期掀牌，侯辦則將底牌藏到會談才掀牌，讓談判對手當場錯愕，只是新黨先前已有類以初選作法，民進黨過去也一度想引用，柯辦代表立刻提出質疑，包括如何設置投票所，會衍生不當大量動員、甚至綠營進場灌票問題。

侯辦代表說明，讓選民直接投票初選，是最直接民意，比民調更具代表性，且民調一樣會有綠營灌水問題，開放式民主初選的方式在國外行之有行，國內各政黨也有黨員直接投票初選的經驗，執行上不會有問題，如果二十二個縣市設投票所不夠，那就七十三個立委選區都各設一個投票所。

相關人士表示，柯陣營喊出比民調後，侯辦一直在研擬對案，只是祕而不宣，這是談判策略，直到決定召開會前會，侯辦才與國民黨正式溝通。

昨幕僚會在下午近兩點開始，近四點告一段落，剩下時間就撰寫並確認會議紀錄，近兩小時會談中，在野最強參選人的產生方式就占了一半以上的時間。

柯未表明「反對台獨」

在政策理念方面，針對侯友宜提出捍衛中華民國、反對台獨及一國兩制，柯文哲在會談中主張遵守中華民國憲法、反對改變現狀，但未表明反對台獨；侯辦和國民黨都留意到柯辦表述的說法中沒有「反對台獨」，但因這是會前會的溝通，有不同意見就各自陳述，國民黨談判代表並未多言。

柯陣營主張凍結考監兩院，三權分立確實制衡，侯陣營態度保留，但同意考監逐步虛級化，由於五權變三權，是深藍關切的議題之一，侯辦特別和國民黨、智庫先取得共識。

針對外界好奇，如果真的產生在野最強參選人，另一人當副手還是退出選舉？侯友宜競選辦公室執行長金溥聰在會後記者會表示，侯陣營是有備案的，他們當然希望可以進一步討論，但黃珊珊認為沒有討論完第一步前，討論這些沒意義。

侯友宜、柯文哲主張 製表／鄭媁
侯友宜、柯文哲主張 製表／鄭媁

2024選舉 2024總統選舉 國民黨 金溥聰 藍白合 民眾黨 黃珊珊

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