賴清德批中捷改道 顏回嗆選舉炒作

民進黨總統參選人賴清德昨天從早到晚都在台中跑行程，賴表示，每次總統選舉都是「決戰中台灣」，民進黨政府重視台中發展，他在行政院長任內核定台中捷運藍線綜合規畫，但台中市長盧秀燕更改路線到「有力人士」住家附近，讓人很失望。

台中市交通局表示，前市長林佳龍把中捷藍線「捨直取彎」，盧市長上任後改回來，呼籲行政院盡速核定，莫因選舉拖延建設。國民黨立委參選人顏寬恒說，民進黨炒作選舉拿捷運影射，連民進黨議員都支持增設正英站，若民進黨要廢除請正面表態，不要含沙射影。

賴清德說，台中市是台灣第二大都市，民進黨政府支持台中發展，前總統陳水扁開闢中科園區，還補助蓋捷運綠線；他在行政院長任內核定藍線綜合規畫，可惜盧秀燕改路線，還改到「有力人士」的住家附近，要是照林佳龍的規畫，現在進度不只如此。

賴清德說，這場選舉還在變化，有多少人參選還不知道，每次總統大選都決戰中台灣，他一整天都在台中，呼籲鄉親勇敢團結支持。

台中市交通局表示，胡志強市長任內的方案，藍線沿台灣大道路廊走直線到台中港，所經之處是沙鹿人口集中節點，林佳龍市長任內「捨直取彎」，繞到鐵路西側未開發的重畫區，未與台鐵沙鹿車站銜接或共構。

中市府表示，盧秀燕市長任內改回台灣大道走直線，並增設B5（正英）站；藍線綜規已通過交通部審議，呼籲行政院盡速核定，勿因選舉語言拖延建設。

顏寬恒受訪表示，當初要增設正英站的公聽會，民進黨議員出席也表態支持，賴清德是不是在打臉民進黨議員？如果民進黨要把正英站廢除，請正面表態，不要含沙射影誤導民眾。

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