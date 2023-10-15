賴清德批中捷改道 顏回嗆選舉炒作
民進黨總統參選人賴清德昨天從早到晚都在台中跑行程，賴表示，每次總統選舉都是「決戰中台灣」，民進黨政府重視台中發展，他在行政院長任內核定台中捷運藍線綜合規畫，但台中市長盧秀燕更改路線到「有力人士」住家附近，讓人很失望。
台中市交通局表示，前市長林佳龍把中捷藍線「捨直取彎」，盧市長上任後改回來，呼籲行政院盡速核定，莫因選舉拖延建設。國民黨立委參選人顏寬恒說，民進黨炒作選舉拿捷運影射，連民進黨議員都支持增設正英站，若民進黨要廢除請正面表態，不要含沙射影。
賴清德說，台中市是台灣第二大都市，民進黨政府支持台中發展，前總統陳水扁開闢中科園區，還補助蓋捷運綠線；他在行政院長任內核定藍線綜合規畫，可惜盧秀燕改路線，還改到「有力人士」的住家附近，要是照林佳龍的規畫，現在進度不只如此。
賴清德說，這場選舉還在變化，有多少人參選還不知道，每次總統大選都決戰中台灣，他一整天都在台中，呼籲鄉親勇敢團結支持。
台中市交通局表示，胡志強市長任內的方案，藍線沿台灣大道路廊走直線到台中港，所經之處是沙鹿人口集中節點，林佳龍市長任內「捨直取彎」，繞到鐵路西側未開發的重畫區，未與台鐵沙鹿車站銜接或共構。
中市府表示，盧秀燕市長任內改回台灣大道走直線，並增設B5（正英）站；藍線綜規已通過交通部審議，呼籲行政院盡速核定，勿因選舉語言拖延建設。
顏寬恒受訪表示，當初要增設正英站的公聽會，民進黨議員出席也表態支持，賴清德是不是在打臉民進黨議員？如果民進黨要把正英站廢除，請正面表態，不要含沙射影誤導民眾。
▪ 聯合報最新民調／賴清德30%領先 侯友宜、柯文哲旗鼓相當
▪ 聯合報最新民調／4成5盼下架民進黨 侯柯郭合作將贏15個百分點
▪ 聯合報最新民調／區域立委、政黨票支持度 看藍綠白政黨誰領先？
▪ 不斷更新／2024立委大選！看選區範圍、各政黨提名名單
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言