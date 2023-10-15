混蛋議題 侯友宜要賴說清楚

國民黨總統參選人侯友宜前天三問民進黨對手賴清德，賴只說「不可能期待侯友宜誇獎我」。侯友宜昨再喊話賴清德不要逃避問題，出來說清楚，尤其是混蛋議題，否則他當選總統，會把所有混蛋一個個抓出來，還人民公道。

侯友宜昨天參拜北市宮廟，在天母三玉宮受訪。他表示，他問賴清德反對台獨嗎？再問弊案纏身的民進黨選舉是為新潮流嗎？賴不回答，是默認還是不好意思否認？侯認為，是就是、不是就不是，「賴清德要勇敢站出來說清楚」，讓人民知道，面對問題不要逃避。

侯友宜質疑，近期進口蛋液沒有經過合法程序公開招標，一拖三個月，對人民的聲音和憤怒，賴清德要站出來勇敢說明，「不然我當選總統，就會把所有混蛋一個一個抓出來，還給人民一個公道。」他當警察就想抓壞人，看到混蛋也想辦，最近看到弊案連連，要把貪贓枉法、官商勾結辦一辦，還給人民公道。

媒體會後追問侯友宜所說的混蛋是指誰？侯回應，是弊案中的混蛋，違法要抓出來。

侯友宜也提到，執政黨所作所為讓國家安全受到挑戰，兩岸戰機飛來飛去，不小心擦槍走火戰起來怎麼辦？以巴、烏俄戰爭等國際事件歷歷在眼前，台灣面臨台海安定問題，安全怎麼顧？另外，賴清德不去淨零台灣氣候對話論壇，主辦方稱賴未曾答應出席。侯友宜說，混蛋、混豬甚至貪贓枉法問題，賴清德都在逃避，閃問題是賴一貫作風，氣候變遷是全世界、台灣人民最關心議題，「主辦單位突然取消，是不是賴清德給人家壓力？」他喊話賴清德「氣候變遷這麼嚴肅，參加吧，勇敢參加吧，我等你。」

賴清德競選辦公室表示，八月三十一日看到媒體報導三方參選人都將出席這項活動，與事實不符，賴清德競辦感到相當錯愕，當日立刻聯絡主辦單位國際氣候發展智庫，表達此訊息有誤，從未承諾參選人出席。

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