藍白合會前會開始 金溥聰特別轉頭向黃珊珊說一句話
藍白合今天會前會，雙方共同舉辦聯合記者會。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰指出，這次會談目的，就是期望在這次大選中能夠合作。
民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊在臉書發文說，雙方既然願意會談，就不要想占對方便宜。金溥聰對黃珊珊說，「請您不用多心，我們一定秉持最大善意來溝通，等等會談時，黃珊珊就會了解，我講的是真心話。」。
金溥聰表示，他和國民黨秘書長黃健庭相當感謝黃珊珊、柯文哲競選辦公室主任周榆修，今天一起坐下來會談。相信民眾黨也同意，雙方這次會談目的，就是期望在這次大選中能夠合作，讓貪腐無能、獨霸、新威權的民進黨政府下台。
金溥聰指出，會談過程中，我方不限主題，採取完全開放態度，希望能充分交換意見，討論彼此政治價值理念相近的地方並尋求共識。對於柯文哲跟黃珊珊都曾公開表示，雙方合作，政治價值理念的契合跟治國的政策相近最重要。柯文哲公開提出的七大政見主張，和我方有許多相近的地方，但也有幾項進一步需要討論的地方。
金溥聰說，黃珊珊曾在媒體上引用論語說，君子和而不同，小人同而不和。和，主要就是指彼此充分包容，尊重對方的獨特。
金溥聰表示，兩黨政治理念及主張不可能完全一樣，但就是要坐下來談，磨合，以取得共識。對於民眾黨提出的辯論跟民調主張，已經準備方案，可以進一步討論。
金溥聰說，相信雙方最在乎的，是這次的大選結果，能否改變台灣未來命運，讓台灣能夠遠離戰爭、人民安居樂業。多數民意期待，國民黨跟民眾黨能夠整合成功，一起攜手合作，爭取2024年的大選勝利，不要辜負他們對我們的支持。
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