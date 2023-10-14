藍白合會前會開始 金溥聰特別轉頭向黃珊珊說一句話

藍白合今天會前會，雙方共同舉辦聯合記者會。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰指出，這次會談目的，就是期望在這次大選中能夠合作。

民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊在臉書發文說，雙方既然願意會談，就不要想占對方便宜。金溥聰對黃珊珊說，「請您不用多心，我們一定秉持最大善意來溝通，等等會談時，黃珊珊就會了解，我講的是真心話。」。

金溥聰表示，他和國民黨秘書長黃健庭相當感謝黃珊珊、柯文哲競選辦公室主任周榆修，今天一起坐下來會談。相信民眾黨也同意，雙方這次會談目的，就是期望在這次大選中能夠合作，讓貪腐無能、獨霸、新威權的民進黨政府下台。

金溥聰指出，會談過程中，我方不限主題，採取完全開放態度，希望能充分交換意見，討論彼此政治價值理念相近的地方並尋求共識。對於柯文哲跟黃珊珊都曾公開表示，雙方合作，政治價值理念的契合跟治國的政策相近最重要。柯文哲公開提出的七大政見主張，和我方有許多相近的地方，但也有幾項進一步需要討論的地方。

金溥聰說，黃珊珊曾在媒體上引用論語說，君子和而不同，小人同而不和。和，主要就是指彼此充分包容，尊重對方的獨特。

金溥聰表示，兩黨政治理念及主張不可能完全一樣，但就是要坐下來談，磨合，以取得共識。對於民眾黨提出的辯論跟民調主張，已經準備方案，可以進一步討論。

金溥聰說，相信雙方最在乎的，是這次的大選結果，能否改變台灣未來命運，讓台灣能夠遠離戰爭、人民安居樂業。多數民意期待，國民黨跟民眾黨能夠整合成功，一起攜手合作，爭取2024年的大選勝利，不要辜負他們對我們的支持。 另外，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室總幹事黃珊珊早上在臉書發文說雙方既然願意會談，就不要想占對方便宜。金溥聰致詞時也特別轉頭向黃說，「請您不用擔心，我們一定秉持最大善意來溝通」。會前會的記者會就出現一點奇妙氛圍。記者張睿廷／攝影

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