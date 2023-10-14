藍白會前會登場！沈富雄斷言「整合機率很低」：柯文哲只有2句是真的

2024大選剩不到100天，外界矚目的藍白合會前會將在今天(14日)登場，究竟民眾黨和國民黨會不會有什麼「突破進展」，對此，前立委沈富雄直言，「藍白合機率非常低」，並指出民眾黨總統參選人柯文哲只有兩句話是真的。

藍白會前會，柯辦底線為「辯論不代打、民調納手機」，侯辦則是「見面不設限，什麼都能談」。沈富雄在節目「少康戰情室」斷言，藍白合會成功的機會非常低，只有一個情況會成功，就是侯友宜在月底之前把民調拉高到超過柯文哲起碼6％，是穩定的6％，高到讓柯文哲恐慌。

沈富雄表示，民調拉高後，要釋出很多有利的條件給柯文哲，包括副總統不要陽春，行政部門的權力要享受多少，讓他走路有風，要甜蜜到柯文哲覺得「不吃可惜」，兩個條件都達到藍白合就會成功。

但沈富雄認為，「這件事是不可能的」，他也點出柯文哲其實只有兩句話是真的，首先說要民調，贏的人當總統候選人，第二是辯論，柯文哲也怕國民黨接受民調，所以又提出辯論，讓侯友宜一步一步掉入陷阱。

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