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喊話決戰中台灣 賴清德批盧秀燕更改中捷藍線到「有利人士」住家附近

喊話決戰中台灣 賴清德批盧秀燕更改中捷藍線到「有利人士」住家附近

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨總統參選人賴清德今日在台中行程滿檔，首站出席「旅中鄉親賴清德後援會」成立大會，現場凍選聲不斷。記者余采瀅／攝影
民進黨總統參選人賴清德今日在台中行程滿檔，首站出席「旅中鄉親賴清德後援會」成立大會，現場凍選聲不斷。記者余采瀅／攝影

民進黨總統參選人賴清德上午出席「旅中鄉親賴清德後援會」成立大會，賴清德表示，每次總統選舉都是「決戰中台灣」，中台灣是「重中之中」，他還劍指台中市長盧秀燕更改台中捷運藍線路線，特別改到「有利人士」住家附近，「實在讓我們很失望」。

賴清德表示，台中市人口共280萬人，是台灣第二大都市，民進黨政府也支持台中發展，像是陳水扁總統時期開闢台中科學園區，創作許多就業機會，讓台中產業與經濟非常發展；另中央補助台中市政府328億，讓台中捷運綠線順利通車。

賴清德說，他做行政院長時核定中捷藍線綜合規劃，盧秀燕卻更改藍線路線，要是照著台中市前市長林佳龍的路線，相信現在中捷藍線的進度不只這樣，很可惜路線改了，還特別改到「有利人士」的住家附近，「實在讓我們很失望」。

賴清德強調，台中是全國第二都市，且中部是南來北往必經之處，台中產業也有好的基礎，台中好，台灣自然會好，未來他有機會擔任總統 ，將結合立委的力量發展台中。

賴清德表示，這場選舉有3大重要意義，第一，這次選舉不只影響台灣未來方向，子孫未來的幸福，民主是否可以延續，也影響台海的和平；俄烏戰爭爆發，近期中東也不平靜，台海地區一定要和平。各國都肯定蔡英文總統領導台灣、穩定兩岸和平，當極權主義越來越強，對世界和平穩定造成極大挑戰，美國為首的民主陣營的國家，都希望台灣未來政權可延續蔡英文總統的路線，在民主道路上繼續壯大，萬一選出一個親中政權，民主陣營一定頭很痛，所以大家只有一個目標，一定要贏這場選舉。

第二，這場選舉還在變化，到底有多少人要來參選還不知道，要贏得最後的勝利，大家一定要團結合作，千萬不要大意，不只是總統要贏，立委也要贏。最近有立委外洩潛艦國造機密文件給國外，導致各國工程師被關，對台灣威脅很大，這段時間以來，聽到懷疑美國的言論、誇讚中國、唱衰台灣，我們是台灣的主人，只有我們可以決定自己的前途，也有責任守護這塊土地，維護我們的尊嚴，「台中贏，總統就贏，台中立委全壘打，國會一定過半」。

第三，每次總統大選，決戰都在中台灣，台中扮演重要角色，他今天一整天都在台中，而且是第二次整天都在台中，希望中台灣鄉親勇敢站出來支持。

賴清德說，大家都希望台海和平穩定，兩岸問題不是國共內戰的延續，台灣安全是全世界的問題，選舉期間，懷疑言論很多，懷疑美國、懷疑台灣不是中國的對手，甚至唱衰台灣，在這些懷疑言論下，更要信賴台灣，我們一定會成功。

民進黨總統參選人賴清德今日出席「旅中鄉親賴清德後援會」成立大會，賴清德親自授旗。記者余采瀅／攝影
民進黨總統參選人賴清德今日出席「旅中鄉親賴清德後援會」成立大會，賴清德親自授旗。記者余采瀅／攝影

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 中捷 盧秀燕 蔡英文

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