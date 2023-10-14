柯文哲秀底線「藍白合」困難？蔣萬安：開始談都是好事
距離2024總統大選不到三個月，在野是否能夠成功整合備受關注。14日下午，各派兩名代表舉行藍白合會前會，侯友宜陣營由競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭與會，柯文哲陣營則由競選總幹事黃珊珊、主任周榆修參加。
由於會前會之前，民眾黨主席柯文哲接受媒體專訪，自己當正、藍推副手，並納入鴻海創辦人郭台銘，已經秀出底線。台北市蔣萬安上午出席台北重陽節系列活動時受訪，對於柯文哲已秀出底線，藍白合會不會更困難？
蔣萬安說，今天會開始談，能夠開始談都是好事「我們正面看待」。
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