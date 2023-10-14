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侯友宜提長照3主張 加碼照顧津貼

聯合報／ 記者呂慧瑜黃于凡陳雅玲／嘉義報導
國民黨總統參選人侯友宜回嘉2天行程滿滿，公開出席在太保市的青年挺侯後援會授旗典禮，場面熱烈。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人侯友宜回嘉2天行程滿滿，公開出席在太保市的青年挺侯後援會授旗典禮，場面熱烈。記者劉學聖／攝影

國民黨總統參選人侯友宜接連兩天回防家鄉嘉義縣，昨發表長照政見三主張，包括開辦長照保險、住院看護由醫院統聘、發放重度失能家庭照顧者津貼每月五千元，希望達到「永續長照、有國家罩」目標。此外，侯友宜也稱當選後要在半年內成立「特偵組」，查清楚民進黨執政弊案，另要廣設公共托育中心減輕家長負擔。

侯友宜昨早前往約翰樂活護理之家與長輩做暖身操，提出三長照政見，第一主張「長照再升級，照顧更全面」，包括開辦長照保險；提高重度失能者給付額度四千元，另增加重度失能者住宿型機構補助費用，由每年十二萬元提高至廿四萬元；提高推動「長照＋」計畫，提供重度失能家庭多元、全時的照顧服務。

第二項主張為「住院有看護，家屬負擔減」，侯說，現在看護難尋，醫院須負起全責照護責任，看護應由醫院統聘，實施住院「全責照護」制度，長者住院就有看護能照顧，也減輕家屬費用負擔。

第三項主張「支持照顧者，經濟減壓力」，擬擴大長期照護與高齡養護特別扣除額，額度由十二萬元提升至十八萬元，此外，發放重度失能家庭「照顧者津貼」每月五千元，提供失能家庭五年以上全職照顧者，避免未來落入老年貧窮。

侯友宜昨午出席太保市青年挺侯後援會時表示，他從政前是警政署長，已很久沒有辦案，當選後半年內要成立「特偵組」，一年內要把民進黨這幾年所做的惡質事查清楚，包括缺疫苗、缺蛋，豬肉洗產地，綠色發電綠色發財等弊案，要一件件追出來還人民公道。

侯友宜也表示，台灣貧富差距太大，家戶可支配所得差六點一五倍，未來會大量興建公共托育中心，並且補助公共托育及非營利幼兒園全額學費，私立幼兒園四歲以下補助一萬元、五歲補助二萬元，並將學費優惠逐步推動至大學。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 長照

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