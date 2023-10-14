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會談前先喊 柯文哲：我正、藍副、郭進來 會大贏

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨總統參選人柯文哲。圖／聯合報系資料照片

民眾黨、國民黨在野力量整合會議今登場，民眾黨總統參選人柯文哲昨接受電視台專訪表示，在野唯一勝選可能就是他當正的，藍推副手，鴻海創辦人郭台銘一定要拉進來有角色，這樣他會贏，且會大贏。柯陣營也透露，柯文哲認為要整合所有在野力量，若用「藍白合」名稱會被框架綁住，藍白會談要先討論、定調合作「名稱」。

柯文哲昨接受電視節目專訪，內容將在今晚播出，主持人錢怡君昨晚在臉書透露部分內容。針對藍白合議題，柯文哲提出五點看法，第一要相信數字跟科學、第二是二十天後就會有結果、第三唯一勝選可能柯當正的藍推副手、第四柯自認會大贏、第五郭台銘一定要拉進來，且要有角色。

針對今天的藍白會談，柯文哲辦公室昨天表示，民眾黨與柯文哲競選辦公室以最大善意與彈性回應社會期待，但秉持公開透明、公共辯論、公正民調，「三公原則」底線不會動搖。

柯辦發言人戴于文表示，柯文哲先前就提出公開透明、公共辯論、公正民調三原則，今天幕僚會議以此「三公」為基調，希望能針對辯論模式、民調的進行方式等，達成初步共識，讓在野整合的進程能加速推進。

柯陣營幕僚透露，柯文哲認為要整合所有在野力量，除了侯友宜陣營外，接下來也要努力團結非民進黨陣營的進步力量，促成政黨輪替，「把國家還給人民」。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 民眾黨 藍白合 侯友宜

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