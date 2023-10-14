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此時此刻站出來 韓國瑜：憂在野力量可否集中

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
韓國瑜。本報資料照片
韓國瑜。本報資料照片

傳出高雄市前市長韓國瑜可能出任國民黨副主席，韓國瑜昨表示，「政治可以輕鬆一點，個人位置及相關紛紛擾擾一點也無關宏旨」，他強調，「這次國瑜之所以在此時此刻站出來」，憂心的是在野陣營可否集中力量完成整合，共同團結聚焦下架貪腐民進黨、實現政黨輪替目標。

韓國瑜昨天透過臉書表示，那天參加中廣趙少康董事長和前台北市長郝龍斌發起的「戰鬥藍」記者會，他用「背著石頭唱歌，吃力不討好」，形容他們二人出錢出力還要擔心被人非議，最後卻仍是選擇義無反顧，奮戰到底，「這其實也是國瑜近期的心境寫照與內心憂慮」。

韓國瑜說，在此時此刻站出來，顧念的是在台海瀕臨兵凶戰危之際，兩岸能否尋求和平，避免走向戰爭險境；憂心的是在野陣營可否集中力量完成整合，共同團結聚焦下架貪腐民進黨、實現政黨輪替目標；考量的是如何福國利民，創造中華民國下一代安居樂業的未來大局。

趙少康昨天說，民眾黨憑藉黨主席柯文哲的光環有現在局面，其實根基還不穩，當然用盡能有的籌碼如民調，爭取最大利益；國民黨有縣市長、立委、縣市議員等政治資源，不是說退就退，藍白談怎麼合作當然有難度，但有了開始就不會太遲。

趙少康說，民眾黨設下底線堅持比民調，民調起起伏伏，何況民進黨勢必用盡一切手段破壞藍白合，肯定會灌票讓問題更複雜。如今的民眾黨雖有年輕選票支持柯文哲，但如果沒了執政權，民進黨根本不會把民眾黨放在眼裡，難保不會泡沫化。在野合作有無限可能，發揮各種創意，雙方須有犧牲小我的胸襟，才能成就大我。

2024選舉 2024總統選舉 韓國瑜 藍白合

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