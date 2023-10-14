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藍白今首會 侯友宜新北大造勢

聯合報／ 記者屈彥辰呂慧瑜／台北報導
國民黨總統參選人侯友宜接連兩天回防家鄉嘉義縣拜票，昨一天連趕五場行程爭取民眾支持，呼籲「嘉義人挺自己人」。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人侯友宜接連兩天回防家鄉嘉義縣拜票，昨一天連趕五場行程爭取民眾支持，呼籲「嘉義人挺自己人」。記者劉學聖／攝影

藍白合」首度會談下午登場，國民黨總統參選人侯友宜今晚將在「本命區」新北舉辦首場大型造勢，前總統馬英九、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫、前主席洪秀柱都將到場助陣，營造大團結氣勢。藍營內部認為，透過接連的大型造勢，有助於拉抬侯友宜選情，更能營造藍白合藍營的有利地位。

藍白陣營會談，侯陣營將由競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭出席，民眾黨總統參選人柯文哲陣營則派競選總幹事黃珊珊、競辦主任周榆修主談。

侯友宜競辦昨表示，雙方幕僚溝通順暢，彼此都有共識，希望會議順利，就雙方的理念、價值與想法充分溝通。這次會前會不設任何前提，任何主題都可以談。

侯友宜首場大型造勢今晚登場，侯辦發言人吳亮賢說，預計有三萬五千人參加，力拚總統、立委勝選，完成政黨輪替的堅定信念。

國民黨立委王鴻薇表示，侯友宜首場造勢當然有助於選情，目前民進黨總統參選人賴清德、柯文哲，都尚未有大型造勢活動，侯的造勢只要人氣夠旺，對選舉一定有幫助，國民黨支持者寄望於成功的造勢帶動民調支持。

國民黨立委李德維說，不論藍白合不合，侯友宜都必須提升能見度與能力，藍白如合得成，是好上加好。侯在新北服務多年，今天的造勢是種「起身砲」，頂著鋼盔向前衝。

國民黨人士說，藍白合啟動會談是好事，但侯友宜與國民黨仍會按既有步調備戰，透過多場大型造勢，持續拉抬侯的聲勢與支持度，一方面也能營造藍白合的藍營的有利地位。

有藍委私下說，假使最後真的藍白不合，兄弟登山各自努力，游移票或潛水票會不會認真選擇一個能贏的人選？說不定侯友宜支持度會提升，畢竟半年多裡，侯一直被框在不得不與別人整合的框架裡。

此外，侯友宜昨天首度到藍營與地方在野黨共組「在野大聯盟」共推的前立委林國慶競選辦公室，與支持者相見歡，媒體詢問侯友宜是否要與柯文哲見面，侯沒有多做回應。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 藍白合 柯文哲

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