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「藍白合」今首度會談 侯友宜新北大造勢

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「藍白合」會前會登場！民眾黨堅守「這兩底線」 聲量最高點事件揭曉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：FB／侯友宜柯文哲

文／陳宣懿

距離2024總統大選不到三個月，在野是否能夠成功整合備受關注。14日下午，各派兩名代表舉行藍白合會前會，侯友宜陣營由競辦執行長金溥聰、國民黨秘書長黃健庭與會，柯文哲陣營則由競選總幹事黃珊珊、主任周榆修參加，民眾黨底線仍是辯論跟比民調。

柯文哲競選辦公室發言人戴于文表示，雙方幕僚會議將依據公開透明、公共辯論、公平民調等三原則，會前跟會後接受訪問，討論過程則會錄影，保持公開透明精神。

民眾黨率先拋出比民調　登藍白合話題聲量最高點

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/13～2023/10/12）統計調查，「藍白合」相關話題自9月26日開始，每日聲量都超過5千，當時傳出趙少康在9月初已密會前高雄市長韓國瑜等人，加速非綠陣營整合。近一個月聲量最高點出現在9月29日，共2萬867筆。當天民眾黨主張，藍白合比民調推最強人選，「輸的退選」。有網友表示，「不用合，大家各自努力」、「各懷鬼胎」。

侯友宜稱「藍白合不能設前提」　黃珊珊設合作期限引關注

聲量第二高點出現在10月12日，共2萬382筆。當天侯友宜表示「藍白合不能設前提」，他表示，合作的方法有很多種，應該不只民調一個方向，民調也只是一個參考依據，不是唯一的方法。而黃珊珊指出，10月底之前未談成，柯文哲就選到底。有網友表示，「反正郭台銘一決定參選就已經沒戲了」、「選到底吧」；另外也有人認為，「不可能合啦，每個都想當老大」、「不管藍白合不合，國民黨一定要走自己的路線，站穩自信的腳步」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月13日至2023年10月12日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『藍白合』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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