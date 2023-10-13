翻桌還不夠！郭台銘緊跟時事喊「超派 」 影片卻突下架
2024總統大選在即，鴻海創辦人郭台銘也為了選情狂出新招，日前他跟網紅合拍抖音洗腦神曲，大喊「我姓郭，霸道總裁的傳說，我姓郭，沒人賺的(錢)比我多」，現在又找來網紅「涼子」合拍影片，化身為「郭爸爸」來保護女兒，吸引不少網友注意。
先前郭台銘改編了抖音神曲《我姓郭》，與「哩賀阿嬤」合體，大唱「我姓郭，ㄍㄨㄛ郭，霸道總裁的傳說，我姓郭，沒人賺得比我多，我姓郭，由於猛虎下山坡，我姓郭，帶你賺錢不囉嗦！」
另一隻影片跟網紅涼子合作化身「郭爸爸」，只見影片中有人撞到涼子，喊著「叫你爸爸出來」，郭台銘馬上現身大喊「誰說的！」，接著兩人也開始大跳《我姓郭》，還緊跟時事喊出「超派！」讓許多網友驚訝「這不是我認識的郭董」。
影片曝光後，網友看法不一，有人笑稱「來不及當郭爸爸的兒子，只能當女婿了」、「這個真的超派」、「這次爸爸真的出現了」、「太酷了！郭爸爸」、「岳父好」、「這個比之前的好很多」。
也有人批評「為什麼看完滿腦子問號？」、「這我真的投不下去」、「郭台銘的行銷團隊在幹嘛？我覺得很尷尬」、「我看了什麼……」、「是不是錢付不夠？很尷尬」。
不過，這兩隻引起網友超高討論度的影片，已經都在今天下午緊急下架，目前連結都已失效、無法觀看。
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