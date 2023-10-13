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藍白合會談明登場！民進黨團預測藍白難整合 關鍵在「他」

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨及民眾黨陣營明天下午將進行藍白合幕僚會談，民進黨立法院黨團預測藍白合不容易，因為民眾黨總統參選人柯文哲心中最討厭蟑螂跟國民黨。圖／本報資料照片
國民黨及民眾黨陣營明天下午將進行藍白合幕僚會談，民進黨立法院黨團預測藍白合不容易，因為民眾黨總統參選人柯文哲心中最討厭蟑螂跟國民黨。圖／本報資料照片

國民黨跟民眾黨陣營明天下午藍白合幕僚會談，民進黨立法院黨團今天表示，民進黨不在意藍白合發展，也無法預測藍白合不合，只在意未來不論幾組總統參選人，到底提出什麼國家願景，不論最終有幾組總統參選人，民進黨秉持戰戰兢兢的態度不斷努力，全黨團結發揮最大戰力打贏選戰。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄指出，藍白會不會合大家都在猜，民進黨無法預測，但從現況看起來民眾黨認為民調排在第二名，何必跟民調第三名的國民黨合；國民黨認為家大業大，中國國民黨大於台灣民眾黨，根據各種觀察，預測藍白要合不容易。

莊瑞雄說，民進黨團預測藍白要合比較不容易，柯文哲內心最討厭蟑螂跟國民黨，如果民眾黨跟國民黨合，對民眾黨比較委屈，不論藍白合不合，民進黨會戰戰兢兢，全黨會團結發揮最大戰力打贏選戰。

民進黨團幹事長劉世芳表示，民進黨不太在意藍白合發展，藍白如果只在乎政治分贓，誰要當總統、副總統人選，甚至不分區立委席次分配，社會大眾會覺得淪為政黨政治分贓，政黨政治是民意政治，由選票決定，不論有人提出比民調高低、辯論場次、公共政策，所談只是在畫空中樓閣。

劉世芳說，民眾在乎的是國家未來前途掌握在誰手中，不管藍白合要在哪個時間跟地點談都不在乎，只在意不論有幾組總統參選人，到底提出什麼國家願景，讓選民可以安心把票投下去。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 侯友宜

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