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韓國瑜是非綠陣線「桶箍」 媒體人：框在藍營內恐難發揮價值

聯合新聞網／ 綜合報導
張禹宣認為，韓國瑜是非綠陣營「桶箍」，框在藍營內的副主席位子上恐發揮不出價值。圖為國民黨主席朱立倫（左）及高雄市前市長韓國瑜（右）。圖／本報資料照片
張禹宣認為，韓國瑜是非綠陣營「桶箍」，框在藍營內的副主席位子上恐發揮不出價值。圖為國民黨主席朱立倫（左）及高雄市前市長韓國瑜（右）。圖／本報資料照片

國民黨主席朱立倫日前向媒體表示，前高雄市長韓國瑜曾在數個月前主動提出願意擔任國民黨副主席，媒體人黃暐瀚則在昨(12)日的政論節目《57爆新聞》中認為，朱立倫處理韓國瑜願任黨副主席的說法，只會讓彼此關係更糟，媒體人張禹宣也認為，在藍白合討論如火如荼之際，朱立倫這樣「搶戲」的作法，恐無助國民黨選情。

黃暐瀚昨（12）日在節目《57爆新聞》中，對於朱立倫一番透露韓國瑜談到「擔任副主席」議題的處理方式，直接在朱、韓兩人的肖像之間畫了一個分裂的閃電狀符號。他認為韓國瑜只是表達很多人希望他能回國民黨幫忙，擔任副主席只是純粹的「玩笑話」，而非韓國瑜真的想求官，但朱立倫卻選在這個時間點說出此事，只會讓彼此關係更糟。

黃暐瀚舉例，就像五月天的演唱會上有周杰倫站台唱歌的感覺，周杰倫不必加入五月天成為團員就可以為他們站台，然道韓國瑜一定要當副主席才能加入輔選嗎？他也指出韓國瑜其實是四年前國民黨推出的總統參選人，現在若能來輔選，並不需要副主席這位子。

張禹宣也附和表示，韓國瑜現在的高度足以超越民眾黨和國民黨的角色，若將他框限在國民黨副主席的位置上，代表國民黨去跟民眾黨談判，是一件非常奇怪的事。

張禹宣並進一步說，韓國瑜是否擔任國民黨副主席，其實對「藍白合」無關，因為他雖然具備整合「桶箍」的能力，但不應該只是國民黨的桶箍，而是整個非綠陣線、除了民進黨以外的桶箍，才能真正發揮韓國瑜現階段最有用的價值。

2024選舉 2024總統選舉 朱立倫 侯友宜 韓國瑜 藍白合

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