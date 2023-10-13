快訊

「下載eSIM」新功能終於免費了？中華電信1句話讓網氣瘋：台灣沒救了

最新民調出爐！過半民眾認為「2024該政黨輪替」 3成1同意侯友宜主導藍白合

機車騎士驚見「金毛暖男塞滿車」超興奮哇哇亂叫 網笑：電宰豬都不敢這樣運

柯文哲玩「假整合真棄保」？ 媒體人：從猛攻這件事看出心機

聯合新聞網／ 綜合報導
張禹宣說，柯文哲對藍白合強調要「比民調」，利用節目、臉書及LINE都在刷這件事，讓他質疑，柯文哲可能對藍白合議題是「虛晃一招」。圖擷自柯文哲臉書
張禹宣說，柯文哲對藍白合強調要「比民調」，利用節目、臉書及LINE都在刷這件事，讓他質疑，柯文哲可能對藍白合議題是「虛晃一招」。圖擷自柯文哲臉書

2024總統大選針對藍白合議題，侯柯兩方陣營將在明（14）日展開協商會談。媒體人張禹宣昨(12)日在政論節目《57爆新聞》表示，柯文哲如果放棄「比民調」，他就相信柯文哲是真心想要藍白合，否則他認為柯文哲可能只是在玩「假整合真棄保」。

張禹宣說，現在柯文哲對於連日來對藍白合的說法，始終強調要「比民調」並利用節目、臉書及LINE都在刷這一件事。讓他質疑，柯文哲可能對藍白合的議題是「虛晃一招」。

張禹宣進一步說明，顯然民眾黨現階段是從上到下有號令，大範圍地在攻擊國民黨「不敢比民調」這件事。但包括國民黨參選人侯友宜和國民黨都未說不比民調，還表示願意坐下好好談。張禹宣還指出比民調的時間可能來不及，目前距離登記只剩下1個多月，不太可能完成3場辯論，並找5家民調公司來真的比民調。

資深媒體人董智森也附和：「柯文哲從頭到尾都想自己選」、「如果藍白真心要談的話，不是一直透過媒體放話，有什麼事應該在會裡講」，而不是一直用放話這種很民粹的方式。

台北市議員、中正萬華區立法委員參選人鍾小平也在節目中表示，認為柯文哲若自己選不會當選，但若參與藍白合合作，至少能有行政院長一職可做，否則民眾黨將成為明日黃花。

2024選舉 2024總統選舉 藍白合 柯文哲 侯友宜 民調

延伸閱讀

藍白合不合之後 吳子嘉：「第四咖華麗轉身」將有助侯友宜

被指「只能當兩年行政院長」怒了？蔡正元：柯文哲非常生氣

她懷孕找5男群聊索墮胎費 其中一人喊生吧：就想看是誰的

台中好市多加油享「每公升優惠4元」福利 羡煞其他縣市

相關新聞

藍白合會談明登場！民進黨團預測藍白難整合 關鍵在「他」

國民黨跟民眾黨陣營明天下午藍白合幕僚會談，民進黨立法院黨團今天表示，民進黨不在意藍白合發展，也無法預測藍白合不合，只在意...

藍白明會前會！宋楚瑜建議「3原則」：治國理念要一致

國民黨與民眾黨明天會談，親民黨主席宋楚瑜今天透過聲明表示，三個原則給在野陣營參考，應在兩岸和平、國際參與及民生優先等治國...

柯文哲玩「假整合真棄保」？ 媒體人：從猛攻這件事看出心機

張禹宣說，現在柯文哲對於連日來對藍白合的說法，始終強調要「比民調」並利用節目、臉書及LINE都在刷這一件事。讓他質疑，柯文哲可能對藍白合的議題是「虛晃一招」。

「藍白合」抽出凶卦 謝龍介：過程坎坷但會柳暗花明又一村

主持人對藍白合抽出一卦，未料主持人抽出凶卦，讓謝龍介立即低頭沉思了一下，直言：「和我想的不太一樣」，並說：「大位不可智取，所以要有天命」

最新民調出爐！過半民眾認為「2024該政黨輪替」3成1民眾同意侯友宜主導藍白合

民主文教基金會今天公布最新民調，53.4%民眾認為2024年大選應該政黨輪替，28%民眾認為民進黨總統參選人賴清德最無能...

賴清德公布文化政策 導演楊雅喆、楊力州到場力挺

民進黨總統參選人賴清德今天下午公布「國家希望工程」文化政策，數十位文化人將到場力挺。據悉，包括導演楊雅喆、楊力州、董事長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。