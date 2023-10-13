柯文哲玩「假整合真棄保」？ 媒體人：從猛攻這件事看出心機

2024總統大選針對藍白合議題，侯柯兩方陣營將在明（14）日展開協商會談。媒體人張禹宣昨(12)日在政論節目《57爆新聞》表示，柯文哲如果放棄「比民調」，他就相信柯文哲是真心想要藍白合，否則他認為柯文哲可能只是在玩「假整合真棄保」。

張禹宣說，現在柯文哲對於連日來對藍白合的說法，始終強調要「比民調」並利用節目、臉書及LINE都在刷這一件事。讓他質疑，柯文哲可能對藍白合的議題是「虛晃一招」。

張禹宣進一步說明，顯然民眾黨現階段是從上到下有號令，大範圍地在攻擊國民黨「不敢比民調」這件事。但包括國民黨參選人侯友宜和國民黨都未說不比民調，還表示願意坐下好好談。張禹宣還指出比民調的時間可能來不及，目前距離登記只剩下1個多月，不太可能完成3場辯論，並找5家民調公司來真的比民調。

資深媒體人董智森也附和：「柯文哲從頭到尾都想自己選」、「如果藍白真心要談的話，不是一直透過媒體放話，有什麼事應該在會裡講」，而不是一直用放話這種很民粹的方式。

台北市議員、中正萬華區立法委員參選人鍾小平也在節目中表示，認為柯文哲若自己選不會當選，但若參與藍白合合作，至少能有行政院長一職可做，否則民眾黨將成為明日黃花。

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