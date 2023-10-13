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藍白是否有機會合？ 陳時中：弱勢想尋求突破「不看好」

聯合報／ 記者梅緣緣／台北即時報導
陳時中（右）今天參加國健署記者會時，被問藍白是否有機會合體，他並不看好。記者梅緣緣／攝影
陳時中（右）今天參加國健署記者會時，被問藍白是否有機會合體，他並不看好。記者梅緣緣／攝影

藍白合會前會即將登場，台北市南港及內湖立委選區也陷入一對一搶票情形。民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中今天參加國健署記者會時，媒體問及是否與高嘉瑜聯絡「挺高」，陳時中表示，根據各立委競選時程及需要，予以配合並提供幫助。對於藍白是否能順利合體，陳時中則表示，雙方皆屬弱勢想尋求突破，但對於是否能成「藍白合」並不看好。

陳時中也表示，自己一輩子做事出發都是以盡責為目標，無論是平時、選舉還是過往當部長都一樣，責任在哪，就要戮力以赴，把自己份內的事情做好。

陳時中指出，選舉就是一對一，一直都是以一對一的方式進行準備，須得到大部分民眾的認同。在選舉時就要做好未來執政的準備，並在執政時執政時再獲得多數人認同，執政理念才能遂行完成。

距離2024總統大選不到百日，陳時中也說，賴清德也一向鼓勵競選團隊做自己，包括施政理念應盡量向人民說明，得到更多人的認同。在獲得執政後，讓人民能夠信任，未來執政才能更為順暢。

對副總統賴清德關注「藍白合」的合體情形，陳時中說，藍白合目前居於弱勢想要尋求突破，想盡力去談。他認為，藍白無論是哪一方，目前在選舉上都是趨於弱勢，對於藍白合後續是否能尋求突破順利談成不敢斷言，但覺得機會不高。對於民進黨候選人的部分，陳時中則表示，目前就是將施政理念說清楚，為未來選舉做準備。

2024選舉 2024總統選舉 陳時中 賴清德 藍白合

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