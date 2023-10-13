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「藍白合」抽出凶卦 謝龍介：過程坎坷但會柳暗花明又一村

聯合新聞網／ 綜合報導
對於藍白合議題，謝龍介在節目中為此卜卦，未料主持人抽出凶卦，他解釋，這樣的卦象也不代表藍白合會破局。圖／聯合報系資料照片
對於藍白合議題，謝龍介在節目中為此卜卦，未料主持人抽出凶卦，他解釋，這樣的卦象也不代表藍白合會破局。圖／聯合報系資料照片

2024總統大選藍白合的討論如火如荼，侯、柯陣營將在本周六(14)進行雙方協商會談。國民黨台南市前議員謝龍介在政論節目中為此卜卦，未料主持人抽出凶卦，讓他急著解釋，這樣的卦象也不代表藍白合會破局。

謝龍介在昨（12)日的《政治仙知道》政論節目中，請主持人對藍白合抽出一卦，未料主持人抽出凶卦，讓謝龍介立即低頭沉思了一下，直言：「和我想的不太一樣」，並說：「大位不可智取，所以要有天命」，也未必表示藍白合必然就是合不成，也不代表若藍白合會是大凶之勢，凶是指過程坎坷、凶多吉少，但結果是「柳暗花明又一村」。

謝龍介進一步認為，藍白合目前局勢是凶，意味著參選人必定是「天將降大任於斯人也，必先苦其心智、勞其筋骨，如果過程太過平順，如何把2300萬人的幸福交到他們手上」。期待藍白合的人，也不用多所顧慮。

藍白陣營本周六將各派兩名代表舉行藍白合會前會，會議前後分別舉行記者會，會中全程錄影，遇爭議再公開。國民黨總統參選人侯友宜說，兩黨既然要合作就要包容不同意見，一定是不預設前提才可談下去，民眾黨總統參選人柯文哲競辦堅持辯論與民調是底線。

這場會議周六下午13時30分舉行，侯陣營由競辦執行長金溥聰與國民黨秘書長黃健庭與會，柯營則由競選總幹事黃珊珊、柯辦主任周榆修參加；雙方並各帶兩位幕僚參加。

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