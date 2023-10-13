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侯友宜嘉義老家博感情 「團結從家鄉開始」

聯合報／ 記者呂慧瑜魯永明陳苡葳葉德正張睿廷／連線報導
國民黨總統參選人侯友宜昨回到老家嘉義縣，特地選在出生地六腳鄉辦「人是故鄉親 水是故鄉甜」鄉親見面會。記者劉學聖／攝影
國民黨總統參選人侯友宜昨回到老家嘉義縣，特地選在出生地六腳鄉辦「人是故鄉親 水是故鄉甜」鄉親見面會。記者劉學聖／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨起一連兩天在故鄉嘉義縣跟鄉親博感情，喊出「團結從家鄉開始」，拜託鄉親支持他贏回中華民國、兩岸和平、清廉有效率的政府及經濟繁榮。

侯友宜昨回到出生地六腳鄉鳳山宮參加「人是故鄉親、水是故鄉甜」鄉親見面會。他說，一個鄉下小孩出來拚，要從六腳鄉的鄉親開始拚起，「從六家佃、六腳鄉」開始。他也到東石鄉港口宮廟口開講、到嘉義區漁會與農漁民座談，晚間直搗民進黨嘉義縣長翁章梁故鄉義竹舉辦親鄉之夜餐會，支持者高喊「凍蒜！總統好！」

「我會用生命顧全兩岸和平，絕不親中賣國。」侯友宜說，兩岸和平是他參選首要責任。另外，他接受廣播節目專訪表示，兩岸關係穩定後才有資格討論兩方領導人是否見面，如屆時「大陸國家主席習近平能來台灣走一走，看看台灣人情味，也是個好方式。」

侯友宜明天在板橋成立新北市競選總部，由議長蔣根煌擔任主委、國民黨前秘書長李乾龍任總幹事，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜和前副總統蕭萬長、國民黨前主席吳伯雄及洪秀柱、立法院前院長王金平均將到場，活動主題是團結拚輪替，預計三萬人參加。

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