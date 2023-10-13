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盼在野合作 郭台銘呼籲誠心勿算計
藍白兩陣營敲定周六展開幕僚會議討論藍白合，鴻海集團創辦人郭台銘辦公室發言人黃士修昨天表示，郭台銘樂見選民的期待、在野的合作，但需要的是真心誠意合作，不是互相叫板、算計、鬥爭；藍白開出的條件明顯不對盤且條件越來越多；目前不是「藍白合」而是藍白相互過招、互鬥。
郭台銘在臉書表示自己「絕對是玩真的」。黃士修說，郭台銘參選及連署都是為了勝選。這段期間「誰正誰副」的政治算計，郭台銘認為自己沒必要攪和，但希望在野陣營能坐下來好好談一談。
黃士修說，郭台銘掌握的中間選民是國民黨一直想拿卻拿不到的票源，國民黨必須思考選民要的是什麼，吸收柯文哲、邊緣化郭台銘，這些算計大可不必。
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